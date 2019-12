„Die Reformen tragen Früchte“

Wie auf Landesebene und in der Stadt Linz gibt es auch in Wels für die Jahre 2020 und 2021 ein Doppelbudget, das gestern vom Gemeinderat beschlossen wurde. Bei der Präsentation am Vormittag haben sowohl Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) als auch Stadtparteiobmann Peter Csar für den Koalitionspartner ÖVP unterstrichen, dass seit dem Jahr 2015 die Stadtfinanzen in Ordnung gebracht worden seien.

Versprechen eingelöst

„Die Reformbestrebungen tragen deutliche Früchte“, sagt Rabl unter Verweis auf die für die nächsten Jahre budgetierten Überschüsse: 9,7 Millionen Euro sollen es 2020 bei einem Volumen von fast 232 Millionen Euro sein, 8,2 Millionen ein Jahr später, da beläuft sich das Volumen auf 235,5 Millionen Euro. Die beim Antritt der Koalition gemachten Versprechen würden eingelöst, so der Bürgermeister, seit 2015 seien 52 Millionen Euro an Schulden getilgt und auch keine neuen Schulden gemacht worden. Auch ÖVP-Chef Csar stößt in dieses Horn: „Etwas stolz sind wir schon, dass Wels mit dem Budget gut dasteht.“ Man habe in den letzten Jahren „geschaut, dass das der Politik anvertraute Geld der Steuerzahler verantwortungsvoll ausgegeben wird“.

Fließen wird das Geld insbesondere in die Bereiche Kinderbetreuung, Integration, Verkehr und Klimaschutz. Wichtig sei, „Wels lebens- und liebenswerter zu machen“, so Csar, um etwa die Neugestaltung des Wochenmarktes oder des KJ-Platzes hervorzuheben.

„Jeder Cent umgedreht“

Dass Wels die Pro-Kopf-Verschuldung von 1160 Euro im Jahr 2015 auf 275 Euro im Jahr 2021 senken konnte, führen der Bürgermeister und der ÖVP-Obmann insbesondere auf die Magistratsreform zurück. „Jeder Cent, jeder Euro wurde umgedreht“, so Csar, und Rabl hebt hervor, dass etwa der Dienstpostenplan nie ausgeschöpft werde. Wels habe „vieles aufgeholt und vieles wettgemacht“, betont Csar und verbindet damit auch den Dank an die Magistratsbediensteten dafür, dass sie bei der Verwaltungsreform „konstruktiv mitgemacht haben“.

Seitenhieb auf Rot

Der blaue Bürgermeister kann sich in diesem Zusammenhang einen Seitenhieb auf seine roten Amtskollegen in den Statutarstädten Linz und Steyr nicht verkneifen. Dort seien Reformen ausgeblieben, während Wels nun von der Direktion für Inneres und Kommunales mit der Bonitätsstufe 1 versehen werde, erhalten Linz und Steyr die Note „5A“. Und Rabl rechnet vor, dass in Wels die Schuldentilgungszeit unter fünf Jahren liege, in Linz aber bei 496 und in Steyr bei 30 Jahren. Dass es ein Doppelbudget gibt, wird mit der Verhinderung von Wahlzuckerln begründet. Denn vor Wahlen entstehen stets „Begehrensneurosen“, so der Bürgermeister.