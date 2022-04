Die richtige Messe genau zur richtigen Zeit

Die Energiepreise explodieren, was passt da besser als eine Energiesparmesse? Auf der um einen Monat auf 8. bis 10. April verschobenen WeBuild Energiesparmesse 2022 zeichnet sich die Rückkehr zur „Messe-Normalität“ ab.

„Dann wird vieles wieder möglich: das persönliche Treffen, der direkte Austausch und die Präsentation innovativer Produkte mit Touch-and-Feel-Effekt. Private Bauherren informieren sich über die aktuellsten Produktneuheiten, technische Entwicklungen und Trends“, freuen sich Messepräsident Hermann Wimmer und Geschäftsführer Robert Schneider auf die erste große Publikumsmesse in Wels nach fast zweijähriger Pause.

OÖ als Vorreiter bei der Energiewende

„Wir haben uns ein klares Ziel gesetzt: Oberösterreich soll zu einem Vorreiter der Umsetzung der Energiewende werden – im Interesse der Menschen, des Klimas und der Wirtschaft. Oberösterreich hat dafür optimale Voraussetzungen: Viele engagierte Menschen, von Privaten über Verantwortungsträgerinnen und -trägern in Vereinen und Gemeinden bis hin zu Unternehmerinnen und Unternehmern, beteiligen sich bereits aktiv am Umstieg auf erneuerbare Energieträger und an der Erhöhung der Energieeffizienz in unserem Bundesland. Dazu ist Oberösterreich der Standort vieler innovativer Energietechnologie-Unternehmen, die zum Teil sogar weltweit Marktführer sind. Dazu kommen noch umfassende Begleitmaßnahmen mit Förderungen durch das Land OÖ. Für uns gilt die Devise: Andere reden, wir setzen aktiv um“, unterstreicht Wirtschafts- und Energie-Landesrat Markus Achleitner.

Wels ist Marktplatz für Energietechnologien

„Die heurige Energiesparmesse in Wels ist wieder ein Schaufenster und Marktplatz für nachhaltige Energietechnologien, gerade auch aus Oberösterreich. Die World Sustainable Energy Days versammeln erneut hunderte internationale Expertinnen und Experten zu Energiewende und Energieunabhängigkeit. Die Energiezukunft wird somit von Oberösterreich aus mitgestaltet“, ergänzt der Landesrat.

„Der aktuelle oberösterreichische Energiebericht belegt ebenfalls, dass in Oberösterreich die Umsetzung der Energiewende auf Hochtouren läuft. So gab es bei der Stromerzeugung aus Photovoltaik 2021 in unserem Bundesland einen Rekordzuwachs von 65 Prozent, 8200 neue Anlagen mit 155 MW Leistung wurden errichtet“, hebt Achleitner hervor.