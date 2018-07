Die „roten Teufel“ sind höllisch heiß auf Brasilien

Von Roland Korntner

Sie standen mit dem Rücken zur Wand, lagen gegen Japan nach 52 Minuten mit 0:2 im Rückstand. Doch die Belgier haben noch die Kurve gekratzt und in Minute 94 durch einen Konter aus dem Lehrbuch, den Chadli vollendete, den Aufstieg ins WM-Viertelfinale fixiert. In diesem kommt es am Freitag zum ganz großen Schlager der „roten Teufel“ gegen Brasilien. Auf den Rekord-Weltmeister sind sie höllisch heiß: „Als kleiner Bub träumst du von solchen Spielen. Wir können das von der ersten Sekunde an genießen“, betonte Trainer Roberto Martinez. Was er nicht sagte: Auch sein Team hat Druck. Denn die „goldene Generation“ träumt vom großen Wurf, von einem Erfolg, der auch den großen Teams der 1980er Jahren nicht vergönnt war. Damals erreichte Belgien 1980 das EM-Finale sowie 1986 das WM-Halbfinale, in dem gegen den späteren Champion Argentinien Endstation war. Ein Schicksal, das auch in Russland drohen könnte. Doch das Star-Ensemble mit geballter Offensivkraft sagte dem Turnierfavoriten den Kampf an. „Wenn du ein Turnier gewinnen willst, musst du jede Mannschaft schlagen“, stellte Mittelfeldmotor Kevin de Bruyne unmissverständlich klar.

3:2-Husarenstück als Moralinjektion

Das 3:2-Husarenstück gegen Japan ist da nach einer perfekten Vorrunde eine weitere Moralinjektion. „Ein 0:2 holst du nicht oft auf. Das spricht für die Leidenschaft und den unbedingten Willen“, sagte Martinez. Wie wahr, in einer WM-K.o.-Phase wurde ein 0:2 letztmals 1970 von Deutschland gegen England in der regulären Zeit noch in einen Sieg verwandelt. Der ist auch gegen Brasilien das Ziel: „Wir gehen ins Spiel, um es zu gewinnen. Der Einzug ins Viertelfinale hat überhaupt keine Bedeutung, wenn wir das nicht schaffen“, so de Bruyne.