Die Rückkehr der Geister-Events

Österreich wurde der vierte komplette Lockdown seit Ausbruch der Corona-Pandemie verordnet. Die Auswirkungen sind auch für den Sport gravierend. Während Spitzensportveranstaltungen ab Montag zwar weiterhin stattfinden dürfen, aber nur noch ohne Zuschauer, kommt der Breitensport wieder vollständig zum Erliegen. Ein Überblick.

Die Fußball-Bundesliga läuft weiter. In der höchsten Spielklasse stehen heuer noch vier Runden auf dem Programm. Dieses Wochenende darf noch eingeschränkt (keine Stehplätze) vor Zuschauern gespielt werden, nächste Woche gibt es dann jedoch ausschließlich Geisterspiele.

Sollte außerhalb von Oberösterreich tatsächlich schon nach zehn Tagen wieder gelockert werden, könnten die Runden 17 (4./5. Dezember) und 18 (11./12. Dezember) eventuell wieder mit Fans ausgetragen werden. Daran glaubt Liga-Vorstand Christian Ebenbauer allerdings nicht. „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr keine Zuschauer mehr in den Stadien begrüßen dürfen.“

In der 2. Liga stehen heuer nur noch zwei Runden — dieses und nächstes Wochenende — auf dem Programm, somit ist nur ein Spieltag voll betroffen.

Der Österreichische Ski-Verband ist vom Lockdown mit zwei Groß-Veranstaltungen betroffen. „Am Kerngeschäft ändert sich nichts, es kann alles stattfinden, aber ohne Zuschauer“, sagte ein Sprecher des ÖSV. Der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen und der Snowboard-Cross-Weltcup im Montafon müssen als Geister-Events ausgetragen werden.

Ohne Publikum müssen auch die Spiele des Tennis-Davis-Cup-Finales — unter anderem mit Österreich — in der 7000 Zuschauer fassenden Innsbrucker Olympiahalle stattfinden. „Der Davis Cup lebt sehr stark von den Emotionen auf den Rängen. Diese ganz spezielle und einzigartige Atmosphäre fällt nun leider weg“, bedauerte Veranstalter Herwig Straka.

„Das tut uns für die Tennisfans, die sich seit Monaten auf dieses Highlight gefreut haben, sehr leid.“ Es stehe aber außer Frage, dass man alle Maßnahmen mittrage, die zur Eindämmung und Verbesserung der derzeit äußerst kritischen Corona-Lage beitrage, betonte Straka.

Die für 4. Dezember in Wien geplante „Bounce Fight Night“ der Boxer ist indes wegen der Corona-Lage abgesagt worden. Und der heimische Handball-Verband zog Mädchen-Nachwuchsteams von internationalen Qualifikationsturnieren ab.

Schnellstmögliche Öffnung der Sportvereine Hans Niessl, Präsident der Bundes-Sportorganisation Sport Austria, befürchtet indes, dass dem Breitensport weiterer Schaden zugefügt wird: „Schon durch die letzten Maßnahmen hat der organisierte Sport — und damit der Gesundheitsmotor des Landes — in dramatischem Ausmaß Mitglieder verloren. Dass nun wieder die Notbremse gezogen werden muss, wird uns bei der Rückgewinnung dieser Menschen zurückwerfen“, so Niessl in einer Aussendung. Zugleich verwies er darauf, dass „der Sport nicht zu den Treibern des Infektionsgeschehens gehört — zuletzt waren nur 0,3 Prozent auf ihn zurückzuführen“. Deshalb forderte er schon jetzt eine schnellstmögliche Öffnung der Sportvereine.