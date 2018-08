Die Schlosskogler in Urfahr

Zwei musikalische Brüder aus dem Pielachtal haben seit Jahren nicht nur einen vollen Terminkalender, sondern auch einen Fanklub, um den sie so mancher Interpret beneidet. „Unser Erfolg ist sozusagen handgemacht und natürlich gewachsen“, lachen Ernst und Ferri Illmair, die im April durch ihren Sieg bei der holländischen Edelweiß-Hitparade viel Anerkennung und eine Menge internationaler Fans gewonnen haben.

„Schiff ahoi“

Die Brüder sind dafür bekannt, dass sie mit ihrem Musikprogramm den Nerv des Publikums immer punktgenau treffen. Am 12. Oktober heißt es für die Schlosskogler und ihre Fans „Schiff ahoi“. Sie laden zu einer romantischen Abendfahrt auf der „MS Admiral Tegetthoff“ auf der Donau ein (Abfahrt bei der Reichsbrücke in Wien, 19 Uhr). Dabei werden neben flotten Klängen auch herbstliche Köstlichkeiten serviert (Anmeldungen unter Tel. 0676/512 52 06). Bevor die Schlosskogler an Bord gehen, ist das temperamentvolle Duo am 29. September bei der 70-Jahr-Feier des Trachtenvereins Ebelsberg ab 16 Uhr im Volkshaus Harbach in Urfahr zu erleben (Tischreservierung: Tel. 0664/9490678). Stimmung ist garantiert!