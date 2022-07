Die Schnitzelzahl lautet 12,46

Im österreichweiten Schnitt kommt das Wiener Schnitzel laut OGM-Erhebung auf 12,46 Euro; in Oberösterreich liegt der Durchschnittspreis bei 12,60 Euro. Die Preise für Österreichs Nationalgericht variieren dabei je nach Bundesland stark. Zwischen durchschnittlich 8,85 Euro im Bezirk Jennersdorf und 16,65 Euro im Bezirk Dornbirn muss man für ein Wiener Schnitzel mit Beilage bezahlen. Verantwortlich für das West-Ost-Gefälle bei den Schnitzelpreisen sei vor allem die stärkere Bedeutung des Tourismus im Westen, was das Preisniveau auch für Einheimische anhebe.

Das hohe Preisniveau relativiere auch die höheren Einkommen im Ländle: Das durchschnittliche Nettojahreseinkommen im Bezirk Dornbirn sei mit 25.700 Euro zwar um 14 Prozent höher als in Jennersdorf mit 22.600 Euro, gemessen am regionalen Preisniveau könnten sich die Jennersdorfer jedoch mehr Schnitzel leisten als die Dornbirner, hieß es von OGM zur „APA“.

Relativ günstig ist das Schnitzel mit durchschnittlich 12,10 Euro in Wien. Ein größeres Gastronomieangebot sowie Angebote für Studenten ließen die Preise in den Städten niedriger ausfallen als am Land, so Johannes Klotz von OGM. Das Unternehmen erfasste im Mai und Juni bundesweit 1300-Schnitzel-Preise. Ein Vergleich mit dem Jahr 2021 wurde dabei nicht gemacht.