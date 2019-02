Die Schuldfrage bei Unfällen auf Schnee und Eis

Schnee und Eis sind eine Herausforderung für jeden Autofahrer – aber auch für den Straßenhalter, der für die Räumung verantwortlich ist.

Passiert trotz vorsichtiger Fahrweise ein Unfall, ist die Verschuldensfrage oft unklar. Bei Mautstraßen, dazu zählen aufgrund der Vignettenpflicht auch alle Autobahnen, gilt eine Beweislastumkehr zugunsten der Fahrer: Dem Straßenhalter muss der Beweis gelingen, dass er bei der Straßenräumung nicht fahrlässig gehandelt hat.

Auf allen anderen Straßen kann vom Autofahrer eine Ersatzpflicht für „Rutschschäden“ nur bei grob fahrlässiger Unterlassung durchgesetzt werden. „Hier muss der geschädigte Lenker beweisen, dass die Verantwortlichen eine Schneeräumung oder Streuung schuldhaft verabsäumt haben“, erklärt ÖAMTC-Jurist Lukas Thallinger.

Allerdings: Selbst wenn ein solcher Nachweis gelingt, muss unter Umständen der Fahrzeugbesitzer damit rechnen, einen Teil der Kosten für den Schaden an seinem Auto selbst zu tragen. Etwa wenn er mit einer Geschwindigkeit unterwegs war, die nicht an die winterlichen Fahrbahnverhältnisse angepasst war, kann ihm ein Mitverschulden angelastet werden. „Wer sein Auto seit 1. November bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen nicht entsprechend winterfit gemacht hat, muss zumindest mit einem Organmandat bis zu 35 Euro rechnen“, so Thallinger.