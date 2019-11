Die Sehnsucht beginnt an der Tür

„Leider ist gerade Soundcheck” begrüßt Karl Salzmann die Journalisten beim Presserundgang durch die neue Ausstellung im OÖ Kulturquartier vor seinem „Club FOMO“.

Durch einen dunklen Gang kommt man — wie so oft bei Klubs — nur bis zur Tür, dahinter der Sehnsuchtsort, „man hört es wummern“, sagt Markus Reindl, der gemeinsam mit Clemens Bauder die Schau „Open“ kuratiert. Der Einlass bleibt Wunsch.

Jene Orte, die irgendwann Diskotheken hießen …

Dunkelheit ist der Freund der Klubs — jene Orte, die irgendwann einmal Diskotheken hießen … — nicht so bei der Arbeit von Anna-Lena Krause. Sie hat Klubbesucher nach ein, zwei, drei durchgefeierten Nächten perfekt ausgeleuchtet in Szene gesetzt, fotografiert, ausgestellt. Ein Selbstbildnis kann sich der Besucher auch machen, gleich beim Eingang wartet ein überdimensionaler Spiegel. Beim Hineingehen ist der Blick in die eigenen Augen hoffentlich noch kein Problemen, beim Verlassen vielleicht schon … Grund dafür könnte die spannende Verknüpfung zwischen Ausstellung und dreitägigem Festival werden. Donnerstag bis Samstag (21. bis 23.11.) wird nämlich aus der Beschäftigung mit der Klubszene eine wahrhaft erfahrbare im OK-Deck des Hauses. 15 Music-Acts bespielen die oberste Etage des OK Offenen Kulturhauses, Beginn ist am Donnerstag (21.11.) um 21.30 Uhr.

Früher habe man gelernt, so der Direktor des Kulturquartiers, Martin Sturm, dass eine Ausstellung eine Ausstellung sei und ein Festival ein Festival. „Zeitgenössische Kunst hinterfragt diese klassischen Strukturen.“ Und breche sie auch auf. In den vergangenen Jahren verschmelzen auch international die Grenzen zwischen Klubkultur und Bildender Kunst.

Der Wiener Künstler Jung an Tagen etwa macht seine experimentelle Musik in der Arbeit „DYAD“ durch eine 3D-Matrix sichtbar. 15 fordernde und beeindruckende Minuten erwarten den Besucher. Der Sehnsucht widmet sich Philip Topolovac in „I’ve never been to Berghain“. Beeindruckend sein Model des legendären Berliner Clubs aus Kork. Für viele bleiben die heiligen Techno-Hallen in Friedrichshain zeitlebens nur Fassade von außen. Miriam Hamann schafft mit „Dark room“ etwas, das für Klubs gänzlich unüblich ist — den Gang nach draußen. Ihre Lichtinstallation erstrahlt am voestalpine open space und erweitert den Tanzraum am OK-Deck.

„Open“, Festival und Schau, die manch einen Besucher in eine völlig neue Welt katapultieren wird und dem anderen wie heimkommen erscheint. Bis 15. Dezember.