Die Selbstverständlichkeit der Gewalt

Von Mariella Moshammer

Die einen gehen freitags für die Rettung der Welt demonstrieren, die anderen befreien ihr Viertel mit Waffengewalt von den rücksichtslosen Schutzgeldeintreibern mit Waffengewalt. Die Jugend hat schon ‘was los heute und das sei ganz ohne Ironie gesagt. Auch die Burschen in Claudio Giovannesis „Paranza — Der Clan der Kinder“ sind mutige Jugendliche, keiner wohl älter als 15. Sie tun das, was sie seit jeher in ihrer Heimatstadt Neapel erleben: Erpressung, Raub, Dealen, Mord. Was sie wollen, ist das, was man eben will, wenn man jung ist: gute Klamotten, Party, loyale Freunde, Macht und Anerkennung.

Für den junge Nicola (Francesco Di Napoli) geht das gut zusammen. Wer dealt hat Geld für teure Schuhe, wer mordet sorgt für Macht und Anerkennung. Nicola lernt als kleiner Laufbursche der größeren Mafiosi und übernimmt mit seinen gleichaltrigen Freunden kurzerhand das Viertel, als mehrere Bosse verhaftet werden. Er nutzt die neugewonnene Position, befreit „sein“ Viertel von Schutzgeldforderungen, muss aber auch erkennen, dass Macht korrumpiert, es keine „faire“Mafia gibt, dass er sich zwischen seiner Gang und der Liebe zu Letizia (Viviana Aprea) entscheiden muss und dass der Weg, den er eingeschlagen hat, ein unumkehrbarer ist.

Brutal ist die Selbstverständlichkeit, mit der Giovannesi das Heranwachsen inmitten einer kriminalisierten Gesellschaft zeigt. Die jugendlichen Darsteller, alles Laien, gehen ebenso alltäglich an das Trainieren mit einem Maschinengewehr heran, wie sie sich abends zum Feiern fertigmachen. „Paranza“ ist ein trauriges Sittenbild, das nicht wertet. Dafür gab es heuer den Silbernen Bären für das Beste Drehbuch bei der Berlinale.