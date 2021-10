Die Selbstverständlichkeit kämpferischer Weiblichkeit — Linzer Kunstuni zeigt sich

Schau „Best Off 21“ mit ausgewählten Arbeiten der Studierenden in in beeindruckender Vielfältigkeit

„Wenn er mir das Material zur Verfügung stellt, kann ich auch ‘was daraus machen.“ Johanna Steiner ist bereit, mit ihrer Installation „;-)“ eine sehr persönliche Erfahrung zu teilen. Was die junge Künstlerin und Studentin der Linzer Kunstuniversität darstellt, ist ein Übergriff, ein Missbrauch und sie durchleuchtet jenen fast doppelt so alten Mann, der dahinter steckt. Aber auch ihr eigenes Begehren.

„Das fühlt man sich schon sehr besonders und begehrt.“ In einem zusammengezimmerten Raum wartet eine Auswahl aus rund 300 Briefen einer „sehr einseitigen Kommunikation mit einem älteren Mann in sehr expliziter Sprache“, erklärt Steiner. Eine Aufarbeitung der persönlichen Biografie, sagt Angela Stief und dankt der Künstlerin für dieses „Wagnis“.

„Mehr als erstaunt über herausragende Arbeiten“

Angela Stief ist Direktorin der Albertina Modern und hat — zur großen Freude von Rektorin Brigitte Hütter und sicher als immenser Gewinn für die Studierenden — die heurige „Best Off“ kuratiert. Die Schau zeigt die reichhaltige Vielfältigkeit und das Können der Linzer Studierenden anhand ausgewählter Arbeiten, die durchaus internationalen Vergleich wagen dürfen.

„Ich bin mehr als erstaunt über die herausragenden Arbeiten“, sagt Stief, die die Praxiserfahrung mit Ausstellungen für die Studierenden als äußerst wichtig erachtet. Grundsätzlich sei — auch in der Albertina — ihr Ansinnen, einen niederschwelligen Zugang zu Kunst zu bieten.

Als eine „unglaublich sinnliche“ Arbeit bezeichnet Stief Darija Pejic’ „A Narrative Textile“. Die Künstlerin setzt sich mit der Aufladung von Kleidungsstücken auseinander, „wie unsere Kleidung Materielles und Imaterielles speichert“, so Pejic. Weit weg vom Gedanken der „Fast Fashion“ beleuchtet sie all die Geschichten, Erinnerungen und Emotionen, hält sie fest in Keramikabgüssen, erzählt die Trägerin mit, an der Wand die Schatten, die jede Vergangenheit wirft.

„ … als das Fallen noch nicht so weh tat“

In Erinnerungen schwelgt auch Beate Gatschelhofer. An der Wand das Gedicht „früher was das aber lustiger, als das Fallen noch nicht so weh tat. früher hat das aber mehr Spaß gemacht, als mir der Übermut das Schienbein hinunterlief.“ Davor Kinderspielzeug voll Vergangenem, das den Fundstücken in Form von Keramiken förmlich heraus- und herunterläuft, die Dreiräder und Schaukel umhüllt, zu Boden tropft. Ein sehr einnehmendes Werk der steirischen Künstlerin.

Irena Engelkrauts Arbeit war zuerst Modell, wuchs für die Schau in den beiden Brückenkopfgebäuden am Linzer Hauptplatz auf Raumgröße. Ausgangspunkt war die Farbe Rot, Symbol für Liebe, Gefahr, Wut … aber auch symptomatisch für Infektionen, die sich nach und nach auf den Körper, ein Objekt, ausbreiten. Sichtbar wird, so Engelkraut „die erschreckende Schönheit des Furchtbaren“.

Eine wahre Huldigung von Weiblichkeit ist das großformatige Triptychon von Susanna Melem, das mit kleinen Zeichnungen in einem Notizbuch seinen Anfang fand. Die Dimensionen sprengenden Göttinnen sind da in wahnsinniger Intensität abgebildet, beherrschen sofort den Raum, den sie gesichtslos einnehmen.

Weitaus zurückhaltender, aber nicht weniger emotional die Malereien von Sarah Mühlbacher, die das Innen und Außen verschmelzen lässt. Der Blick aus dem eigenen Fenster, die Spiegelung des Selbst, der Betrachter wird zum Objekt, wenn der bemalte Spiegel ein Selbstbildnis entstehen lässt.

80 bis 90 Prozent der Werke seien von Frauen, betont Stief. Es sind starke, durchwegs kämpferische Arbeiten, die die Selbstverständlichkeit weiblicher Kraft der jungen Künstlerinnen transportieren. Insgesamt sind 50 Kunstwerke zu sehen, die einen erstaunlichen Überblick über das Schaffen des künstlerischen Nachwuchses bieten. An dieser Stelle kann nur eine kleine Auswahl präsentiert werden, sehenswert sind sie alle! Bis 5. November

Von Mariella Moshammer