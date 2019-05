Die Sprache der Betrüger

Von Christian Pichler

Eine Flammenwand trennt in Dante Alighieris „Göttlicher Komödie“ Fegefeuer und Paradies. Marlene Streeruwitz’ jüngster Roman „Flammenwand.“ (S. Fischer) spiegelt in einer Beziehungsgeschichte das Dilemma der Moderne, der Punkt im Titel bedeutsam. Die Moderne hängt fest in der Flammenwand, Paradies abgesagt, es bleiben nur die Bilder einer absoluten Geborgenheit.

Eine radikale Kränkung des Egos

Die Hauptfigur Adele läuft dem Bild ihrer „Liebe“ hinterher, die sich als umfassender Betrug erweist. Ernst A. Grandits nennt „Flammenwand.“ ein „furioses“, das „richtige Buch zur richtigen Zeit“. Grandits, unter anderem „Ohne Maulkorb“-TV-Legende, führte am Dienstag im Linzer Stifterhaus ein elektrisierendes Gespräch mit Streeruwitz. Die Sätze der vielfach ausgezeichneten Autorin treffen punktgenau, sind auch Resultat einer zähen Selbstanalyse. Sie, 1950 in Baden bei Wien geboren, habe „erst mühsam lernen müssen und lerne heute noch. Dass es nicht gegeben ist, sondern gemacht, was wir sind, was wir tun.“ Dieses Es-könnte-auch-anders-sein eine radikale Kränkung des Egos, durch die sie ihre Heldin Adele schickt.

Adele und ihr Mann Gustav in einem „perversen“ Verhältnis, sagt Streeruwitz. Er die „Person der Macht, die das Theater beginnt und die andere in eine Situation des Glaubens bringt“. Ein Kitzel für die „Regieperson“ die Lust, entdeckt zu werden. Grandits sieht Parallelen zum Ibiza-Video, warum die Betrogenen weiter die Betrüger verteidigen? Streeruwitz nennt es „normale Reaktion in perversen Beziehungen“.

Scheidungsrichter könnten viel von der Angst der Betrogenen erzählen, mit dem Betrüger gemeinsam unterzugehen.

„Flammenwand.“, Untertitel „Roman mit Anmerkungen“, handelt auf einer zweiten Ebene von einer Gegenwart, die weltweit wieder gewalttätigen Männern nachläuft. Ihre Generation war noch kriegstraumatisiert, sagt Streeruwitz. Dass in der nächsten „etwas aufblühen“ könne, habe sie gehofft. Mittlerweile breitet sich eine Sprache der Gewalt aus, vehement Streeruwitz’ Kritik an Herbert Kickl, vormals Innenminister.

„Konzentrieren“, „Ausreisezentrum“, Politik vor Recht, „die Gesellschaft in dunkle Räume gelangt“, sagt Marlene Streeruwitz. Eine „Sprache, in der der Holocaust organisiert und durchgeführt worden ist“.

Ob das Projekt Mensch gescheitert sei, fragt Moderator Grandits nach.

„Es geht darum“, antwortet Streeruwitz, „es immer wieder scheitern zu lassen, um Machtverhältnisse zu stabilisieren“. Sie selbst habe sich vorgenommen, nicht mehr „Mensch“ zu sagen. „,Mensch’ hat etwas seltsam Massiges, das geknetet werden muss.“ Sie übe sich ein im Wort „Person“: „Personen können sehr gut überleben.“