Die Suche nach der Auswärts-Form

Von Tobias Hörtenhuber

„Wir haben nicht so angefangen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber langsam schaut es nach schönem Eishockey aus“ — so fasste Black-Wings-Manager Christian Perthaler die erste Halbzeit des Eishockey-Grunddurchgangs (22 Spiele) zusammen.

Vor allem die Keine-Sorgen-Arena wurde mit sechs Siegen in Serie wieder zur Festung. Jetzt gilt es für den Tabellen-Sechsten, auch in der Fremde die Kurve zu kriegen. „Wir haben auswärts nur ein Spiel in Salzburg gut gespielt“, merkte Perthaler kritisch an. Das 3:0 bei den „Bullen“ war einer von nur vier Auswärtssiegen.

In den nächsten drei Tagen haben die Wings gleich zwei Mal die Möglichkeit, diese Bilanz aufzupolieren und ihren Sportchef eines Besseren zu belehren.

Am Dienstag (19.15/live Sky Sport) sind Kapitän Brian Lebler & Co. beim Tabellenschlusslicht Villach zu Gast. Dort lagen die Linzer Ende Oktober nach nicht einmal einer Viertelstunde mit 0:3 zurück, gewannen am Ende noch mit 5:4. Von Kärnten geht es dann weiter nach Kroatien, wo am Donnerstag (19.15) das Duell mit Zagreb ansteht.

Das verletzte Stürmer-Trio Valentin Leiler, Stefan Gaffal und Bracken Kearns fehlt weiterhin.