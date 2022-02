Die SV Ried fiel trotz sechstem Auswärtspunkt aus den Top 6

Mit einem 1:1 in Klagenfurt feierte die SV Guntamatic Ried gestern ein seltenes Erfolgserlebnis auf fremdem Platz. Es bedeutet dies nämlich erst den sechsten Punkt im elften Auswärtsmatch der Fußball-Bundesliga. So richtig glücklich waren die Innviertler danach aber nicht: „Wir feiern nicht“, meinte Torschütze Stefan Nutz im Sky-Interview. Der Rieder Assistkönig egalisierte mit seinem dritten Saisontreffer (50.) den Rückstand durch Sravanja (37.).

Mehr war aber trotz eines Torschussverhältnisses von 20:9 und einer numerischen Überlegenheit in der Schlussphase nach dem Ausschluss von Klagenfurts Pecirep (67.) nicht mehr drinnen. „Wir hatten viel Ballbesitz, aber nicht viele zwingende Chancen“, so Nutz. Zudem habe man einige Situationen „schlecht fertig gespielt“.

Für Trainer Robert Ibertsberger war das Spiel „schwer einzuordnen“ und in Überzahl haben man „zu ungeduldig“ agiert. Fakt ist, dass die Oberösterreicher damit aus den Top 6 gefallen sind. Aber auch als nunmehr Tabellensiebenter haben sie den Einzug in die Meisterrunde am Sonntag im Heimspiel gegen Sturm noch immer in der eigenen Hand haben. Mit einem Sieg ist alles klar, da es in Wien zum direkten Duell zwischen Rapid (6.) und Klagenfurt (4.) kommt. Ein Unentschieden reicht nur, falls Rapid verliert und der LASK nicht beide ausstehenden Matches gewinnt. Vorher wartet auf die Rieder aber noch am Mittwoch das Cup-Halbfinale gegen TSV Hartberg.

Von Roland Korntner