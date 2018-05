Die SV Ried verliert gegen Hartberg und fällt auf Rang vier zurück

Die Woche der Wahrheit: Selten traf diese Phrase so sehr auf einen Klub zu, wie die SV Guntamatic Ried. Und diese Woche, die mit den letzten drei Saisonmatches über den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entscheidet, begann denkbar schlecht für die Innviertler. Sie mussten gegen Hartberg eine 0:1 (0:0)-Pleite hinnehmen. Damit fielen die Rieder vor den letzten beiden Matches in Wattens (am Montag) und gegen Kapfenberg (25. Mai) sogar auf Rang vier zurück.

Von Roland Korntner

Mit Wr. Neustadt hatte ein Aufstiegskonkurrent der Oberösterreicher noch vor dem Anpfiff in der Keine-Sorgen-Arena Federn gelassen, die Niederösterreicher kamen in Wattens nicht über ein 1:1 hinaus.

Die Rieder wirkten ihrerseits von Anfang an bemüht und kamen nach einer Freistoß-Flanke von Grgic durch Haring per Kopf auch schnell zu einer ersten Chance (3.), hatten aber auch Glück, als die Hartberger durch Rotter, ebenfalls er Kopf, nur die Latte trafen (4.).

Danach überbnahmen die Hausherren vor 4757 Zuschauern aber wieder das Kommando und erarbeiteten sich einige Möglichkeiten. Einen Eckball von Kerhe konnte Keeper Faist vor dem lauernden Chabbi klären (23.), nach dem daran anschließenden erneuten Korner kam Durmus zum Schuss, verfehlte aber knapp.

Die erste Top-Chance fand dann Chabbi vor, doch noch Vorlage von Fröschl scheiterte Rieds Topscorer (21 Saisontore) aus kurzer Distanz an Torhüter Faist (34.). Fünf Minuten später blieb den Fans dann der Torjubel endgülitg im Hals stecken, als Chabbi eine Kopfball nicht gut setzen konnte und der Steirer Schlussmann per Fußabwehr retten konnte (39.).

Unmittelbar nach der Pause dann aber die kalte Dusche, als Tadic per Kopf eine Flanke von Sanogo zum 0:1 verwerten konnte (50.). Ein Schock, von dem sich die Rieder lange nicht erholen konnten und allen Anstrengungen zum Trotz nur noch selten gefährlich wurden. Doch ein Kopfball von Chabbi wurde von einem Verteidiger vor der Linie geklärt (85.). Davor hatten die Innviertler schon Glück gehabt, als Mislov aus einem der seltenen Gegenstöße nur die Latte getroffen hatte.

Damit ist die gute Ausgangsposition weg, die Bundesliga-Rückkehr nur noch mit fremder Hilfe möglich. Dementsprechend am Boden zerstört war die Mannschaft nach Schlusspfiff. Die Fans, die die Mannschaft während der 90 Minuten gut unterstützt hatten, skandierten nach einer rund einminütigen Schockstarre „Vorstand raus“.

Jetzt gilt es aber zunächst noch einmal, alle Kräfte zu sammeln und die Hoffnung nicht aufzugeben. Denn das Restprogramm von Wr. Neustadt ist mit Innsbruck (h) und Liefering (a) nicht gerade einfach.

SV Guntamatic Ried – TSV JHartberg 0:1 (0:0).

Keine-Sorgen-Arena, 4757, SR Lechner.

Tor: Tadic (50.).

Ried: Gebauer – Kerhe, Haring, Reifeltshmmer, Schilling (46. Marcos) – Walch (78. Grabher), Wießmeier, Grgic, Durmus – Fröschl (72. Prosenik), Chabbi.

Gelbe Karten: Wießmeier; Heil.