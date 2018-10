Die Swans fordern bissige Löwen

Von Tobias Hörtenhuber

Flyers-Wels-Kapitän Davor Lamesic sollte mit der Einschätzung vor dem Match gegen Graz Recht behalten: „Das wird nicht leicht, sie wurden bisher unter dem Wert geschlagen“, meinte der 35-Jährige vor seinem Rekordspiel (637). Die Messestädter waren defensiv zu fehleranfällig (13 Turnover), Graz feierte mit 92:84 (49:40) den ersten Saisonsieg, Wels verlor erstmals nach drei Erfolgen. An Lamesic lag’s nicht, er war mit 24 Punkten einmal mehr Topscorer.

„Die besten Teams“

Für die Swans Gmunden geht es erst am Sonntag (17) um die Tabellenführung. Die Traunseestädter müssen bei den Traiskirchen Lions antreten, die ebenfalls vier Siege in vier Runden feiern konnten. „Die Tabellensituation spiegelt die Kräfteverhältnisse wider. Traiskirchen und Gmunden sind die beiden besten Teams derzeit“, erwartet Swans-Coach Bernd Wimmer ein ganz enges Duell. Die Niederösterreicher waren den Gmundnern im Mai im Halbfinale 0:3 unterlegen, haben aber mit der Verpflichtung von Nationalteam-Center Jozo Rados den heurigen Königstransfer gelandet. „Damit haben sie ihr Problem ‚Inside‘ gelöst“, weiß Wimmer, der den Vorteil seines Teams in der längeren Bank sieht. „Deshalb müssen wir druckvoll spielen.“ Geschäftsführer Richard Poiger sieht im sonntägigen Match „die bisher schwierigste Aufgabe in der Saison.“