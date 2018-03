Die Swans stürmten ins „Finale dahoam“

Von Tobias Hörtenhuber

9:0 nach exakt zwei Minuten, 39:24 nach dem ersten Viertel. Die Swans Gmunden machten in der ausverkauften Volksbank Arena im Derby gegen die Flyers Wels schnell klar, wer ins ABL-Cupfinale einziehen wird. Am Ende gewannen die Hausherren klar mit 98:70 (53:35) und spielen am Sonntag (17) um den ersten Cup-Titel vor eigenem Publikum, den siebten insgesamt.

Während den Hausherren angeführt von den überragenden Enis Murati (26) und Daniel Friedrich (25) fast alles gelang und in der Defensive kompromisslos agierten, wirkten die Welser mit der Stimmung in der Halle und dem Tempo der Swans überfordert. „Sie haben uns überrannt“, gestand Erwin Zulic enttäuscht. Überglücklich dagegen die Gmundner, die bereits zwei Minuten vor dem Ende mit „Standing Ovations“ gefeiert wurden. „Wir haben heute ein sehr sehr gutes Spiel abgeliefert“, war Murati überaus zufrieden, um gleich noch eine Warnung an den Finalgegner (Kapfenberg/Fürstenfeld) zu schicken. „Wir habend das Pulver noch nicht verschossen“, schmunzelte er. Und Geschäftsführer Richard Poiger verriet, dass gleich drei Physiotherapeuten dafür sorgen werden, dass die „Schwäne“ auch im Finale frisch und munter sein werden.

Swans Gmunden – Flyers Wels 98:70 (53:35). Beste Werfer: Murati 25, Friedrich 24; Csebits 16, Draskovic 12.