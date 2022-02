„Die Tänzer stehen im Vordergrund“

Bisher habe sich in der Sparte Tanz am Haus alles in einer Person konzentriert, „die in einer Ämteranhäufung künstlerisch und administrativ verantwortlich und gleichzeitig als Choreograf und Librettist im Einsatz war“, erklärte Landestheater-Intendant Hermann Schneider am Donnerstag bei einem Pressegespräch.

Das könne freilich zu „Abnützungserscheinungen und Reibungsverlusten“ auf beiden Seiten führen. Seit einem Jahr schwelte der Konflikt zwischen der bisherigen Tanzchefin Mei Hong Lin und dem Ensemble.

Nach der einvernehmlichen Trennung von Lin in der vergangenen Woche — das VOLKSBLATT berichtete — stellt das Landestheater den Bereich deshalb nun strukturell neu auf. „Wir setzen künftig auf ein kuratierendes Modell“, erklärt Schneider, soll heißen, „künstlerische Leitung und Aufführungspraxis werden getrennt“.

Künstlerische Leitung und Gastchoreografen

Roma Janus, bisher Dramaturgin und Kompanie-Managerin, die die Sparte Tanz bereits seit September interimistisch gemeinsam mit Schneider führt, übernimmt nun fix deren Leitung. Sie wird selbst nicht choreografieren, sondern für die einzelnen Tanzproduktionen Gastchoreografen holen — wie das jetzt schon mit Ashleiy Lobo beim Stück „Buddha“ der Fall war, das kürzlich seine vom Publikum begeistert aufgenommene Premiere feierte.

Ein Modell, das neu sei in Österreich, aber an anderen Theaterhäusern — etwa in Basel, Mainz oder Kassel — schon erfolgreich praktiziert werde, so Schneider, und das auch in anderen Sparten üblich sei: „Unser Schauspielchef Stephan Suschke inszeniert selbst drei Produktionen von insgesamt 13 oder 14 pro Saison.“

„Dornröschen“ und Zeitgenössisches

„Frau Janus ist eine versierte Kulturmanagerin, hat eine hohe Expertise im Tanz und kennt die nationale und internationale Tanzszene“, streut Schneider der neuen Chefin, deren Vertrag bis 2026 läuft, Rosen. Die hat auch schon künftige Regieaufträge vergeben: Für die aktuelle Spielzeit haben gerade die Proben für „Schwanensee“ begonnen, das Chris Haring, international etablierter österreichischer Choreograf, gestalten wird.

Für die nächste Saison wurde Johannes Wieland eingeladen, Langzeit-Tanzdirektor in Kassel und nun freischaffend tätig. Wieland werde eine Produktion „an der Schnittstelle zwischen Schauspiel, Tanz und Performance“ gestalten, so Janus, Arbeitstitel „Neuzeit“. Mit dem Tänzer der Wiener Staatsoper Andrey Kaydanovskiy kehrt man dann wieder zu einem Klassiker zurück: Der Hauschoreograf der Bayerischen Staatsoper wird in Linz „Dornröschen“ inszenieren.

Mit wechselnden Choreografen biete sich die Möglichkeit, unterschiedlichste Stile und Handschriften zu erleben, man erreiche damit die gewünschte Diversität, betont Schneider. Eine Vielfalt, von der nicht nur die Tänzer in ihrer Entwicklung, sondern auch das Publikum profitieren soll. Mit den verschiedenen Choreografen solle auch der hohen Fluktuation unter den Tänzern entgegengewirkt werden, die dadurch eben am Landestheater viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln könnten.

„Die Stimmung bei den Tänzern ist gut, man spürt die Energie und die Motivation. Ich freue mich sehr über die neue Aufgabe und versuche, die Kompanie zusammenzuhalten und zu einem Kollektiv zu bilden“, berichtet Roma Janus aus der Tanzblase, die bis dato, so heißt es, sehr abgesondert agiert hat. Auch das soll sich jetzt ändern. Es gibt regelmäßige Gespräche, Möglichkeiten und Foren für die Ensemblemitglieder, über Anliegen und Wünsche zu sprechen. „Die Profilierung der Tänzer steht im Vordergrund, nicht die der Tanzleitung“, betont Janus.

Choreografien des Tanzensembles

Ein Fixpunkt soll jede Saison das sein, was man mit der Produktion „The Garden“ gerade erstmals erfolgreich umgesetzt hat: Das Stück wurde von den Tänzern selbst choreografiert und habe gezeigt, dass die „Kompanie über jede Krise hinaus wachsen kann“, so Janus. „The Garden“ soll eine Fortsetzung finden. „Durch Partizipation wollen wir ein neues Selbstverständnis in der Kompanie und neue Perspektiven schaffen“, ergänzt Schneider.

Von Melanie Wagenhofer