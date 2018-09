Von Tobias Hörtenhuber

„Es ist eine Freude“ — SV-Ried-Manager Fränky Schiemer hat derzeit allen Grund zur Zufriedenheit. Weder die Profis (vier Siege, zwei Remis) noch die Amateure (3/3) konnten bisher von den Gegnern bezwungen werden. Ein solcher Start sei nicht nur wichtig für die Endabrechnung, sondern auch für die Region, die Menschen. „Wir haben gezeigt, dass wir nach dem verpassten Aufstieg den Kopf nicht in den Sand stecken“, erklärte Schiemer.

Damit der Erfolgslauf des Zweitliga-Tabellenführers auch am Freitag (19.10/live www.laola1.tv) beim FAC Wien nicht gebremst wird, arbeiteten die Innviertler in der Länderspielpause vor allem an der Flexibilität. „Das Spiel erweitern“, wie Schiemer es nannte.

Debüt von Flavio naht

In Wien soll dort weitergemacht werden, wo man aufgehört hat. „Die Truppe ist gierig nach Erfolg, wir werden uns nicht zurücklehnen.“ Und den FAC trotz des 1:5-Debakels zuletzt gegen Blau Weiß Linz nicht unterschätzen. Dafür wird nicht nur Trainer Thomas Weissenböck sorgen, sondern auch Edrisa Lubega, Mario Kröpfl und Flavio. Das Trio schnürte zuletzt seine Fußballschuhe für den FAC. Letzterer steht nach seiner um Monate verzögerten Ausreise von den Kap Verden erstmals im Kader der Rieder, empfahl sich mit fünf Toren in vier OÖ-Liga-Spielen.

Ebenfalls bereits am Freitag spielt der FC Juniors OÖ bei den Young Violets.