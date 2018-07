Die Türkei feiert Özil als Helden

Aus der türkischen Medienlandschaft kam am Dienstag starker Rückenwind für den aus Protest aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetretenen Mesut Özil (29). Wie berichtet wirft Özil der deutschen Öffentlichkeit und deutschen Medien Rassismus und Respektlosigkeit vor. Auslöser: die harsche öffentliche Kritik am Wahlkampffoto des Fußballers für den türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan.

„Rassistischer Kopf“

In der Tageszeitung „Habertürk“ wurde am Dienstag eine Entschuldigung Deutschlands bei Mesut Özil eingefordert. Das Foto mit dem Präsidenten „seiner ursprünglichen Heimat“ sei die natürlichste Sache der Welt. (Wobei der Kicker aber in Deutschland geboren ist!) Und zum Rücktritt schreibt „Habertürk“: „Der rassistische Kopf, der in Deutschland noch immer im Hintergrund agiert, hat Özil zur Rücktrittsentscheidung regelrecht gezwungen.“ Der Nachrichtensender CNN Türk bezeichnet den Abgang des Fußballers als „wichtiges Signal“ an die deutsche Gesellschaft. Nach dieser Affäre würden sich in Hinkunft, so CNN Türk, wohl mehr Deutsch-Türken für die türkische Nationalmannschaft entscheiden. Die Tageszeitung „Sabah“ kommentierte am Dienstag mit einer Anleihe aus der Sportwelt: „Özil hat das schönste Tor gegen den Rassismus geschossen!“ Der Spieler habe zu anschwellender „Migranten-Feindlichkeit und Rassismus in Europa Stopp“ gesagt und damit „dem rassistischen Gesicht des Westens den Spiegel vorgehalten“. Pathetische Parolen verbreiteten gestern in der Türkei zum Fall Özil die Tageszeitung „Takvim“ und „Fanatik“ mit „Wir sind an deiner Seite, Bruder!“ bzw. „Du bis nicht alleine!“

Erdogan wittert Rassismus

Am frühen Nachmittag nahm dann am Dienstag auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zu den Vorgängen rund um Mesut Özil Stellung — ohne Überraschungen in Argumentation und Wortwahl. Erdogan sprach von „rassistischer Haltung“ gegenüber Özil, die nicht geduldet werden dürfe, und weiter: „Ich küsse seine Augen. Ich habe in der Nacht mit Mesut gesprochen. Seine Haltung in der Erklärung ist komplett patriotisch.“ Erdogan kann die kritischen Kommentare gegenüber dem Spieler nicht verstehen. „Immerhin hat der so viel Schweiß für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft vergossen…“