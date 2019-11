Die türkis-grünen Aktien steigen…

Zumindest laut Meinungsumfragen sind die Österreicherinnen und Österreicher schon weiter als ÖVP und Grüne, wenn es um die Bildung der neuen Bundesregierung geht. Denn während die Sondierungsteams von Türkis und Grün gestern bis in den Abend hinein abermals die Möglichkeiten von Koalitionsverhandlungen ausloteten, ist in der Bevölkerung die Zustimmung für eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen seit der Nationalratswahl deutlich gestiegen.

Laut Erhebungen von Research Affairs für die Zeitung Österreich konnten sich bis zur Wahl nur zwei bis fünf Prozent der Österreicher für Türkis-Grün erwärmen, mittlerweile sind es 32 Prozent. market wiederum hat für den Standard erhoben, dass 85 Prozent der Österreicher die ÖVP und 63 Prozent die Grünen in einer Regierung sehen wollen. Umgekehrt sind 54 Prozent gegen eine SPÖ- und 68 Prozent gegen eine FPÖ-Beteiligung.

Gemäß Unique Research (für profil) wären 57 Prozent mit einer Koalition zwischen ÖVP und Grünen einverstanden. Und OGM hat für den Kurier erhoben, dass sich 42 Prozent eine türkis-grüne Regierung wünschen, aber nur 26 Prozent eine türkis-blaue und nur 19 Prozent eine türkis-rote.

Die Parteichefs von ÖVP und Grünen, Sebastian Kurz und Werner Kogler, zeigten sich freilich vor Beginn der gestrigen Sondierungsrunde von den Umfragen wenig beeindruckt. Kurz etwa betonte, dass derartige Umfragen keinesfalls Teil seiner Überlegungen seien und überhaupt nehme er Umfragen „nicht allzu ernst“. Kogler gab sich in etwa gleichlautend. Er kenne diese nicht genau, merke aber in der Bevölkerung eine steigende Erwartungshaltung.

„Schritt für Schritt“

Inhaltlich ließ man sich auch gestern in den wie immer knappen Statements nicht in die Karten blicken. Kurz und Kogler verwiesen auf die beim letzten Mal vereinbarten fünf Herausforderungen Klimakrise, Wirtschaftsabschwung, Migration, Bildung und Transparenz. Man werde den vereinbarten Fahrplan „Schritt für Schritt“durchgehen, so der ÖVP-Chef. Kogler wiederum verwies darauf, dass die Grünen in ihre Überlegungen „mit einpreisen“müssten, was die Alternativen zu Türkis-Grün seien — also etwa Türkis-Blau oder Türkis-Rot.