Die Ukraine hofft wieder einmal auf eine Revolution

In Kiew ist seit diesem Wahlsonntag wieder von Revolution die Rede. Wieder einmal: 2004 hatten die Ukrainer ihre Hoffnung in die Orangene Revolution gesetzt — und wurden bitter enttäuscht. 2013/14 sollte die Maidan-Revolution das größten Land Europas vom russischen Einfluss befreien und Richtung EU und Nato lenken — sie mündete in die Annexion der Krim durch Russland und im blutigen Ostukraine-Konflikt. Jetzt hoffen viele Ukrainer auf eine Revolution mit Wolodymyr Selenskyj — und, dass sie nicht wieder enttäuscht werden.

Der mit 41 Jahren jüngste Präsident der ukrainischen Geschichte hat nun auch das bisher scheinbar Unmögliche vollbracht: Mit seiner völlig neuen Partei „Diener des Volkes“ hat er eine eigene absolute Mehrheit im Parlament in Kiew organisiert.

Das gab es noch nie in den 28 Jahren der Unabhängigkeit der ehemaligen Sowjetrepublik. „Herzlich willkommen in der neuen Realität“, meinte die Chefin der zentralen Wahlkommission, Tatjana Slipatschuk, am Montag in Kiew. Selenskyj kann mit mehr als 240 der 424 Abgeordneten ohne Koalitionspartner regieren. Seine Partei hat knapp 43 Prozent der Stimmen errungen. Die absolute Mehrheit ergibt sich aus dem Wahlsystem: Die Mandatare werden je zur Hälfte über Listen beziehungsweise direkt gewählt. Und bei den Direktmandaten waren viele Selenskyj-Kandidaten höchst erfolgreich. In der Hauptstadt Kiew etwa holten sie alle 13 Mandate, was eine Partei auch noch nie zuvor geschafft hatte.

Zweitstärkste Kraft wurde die prorussische Oppositionsplattform mit knapp 13 Prozent der Stimmen. Parteichef Juri Boiko sagte, dass die Abstimmung die krisengeschüttelte Ukraine wieder auf einen friedlichen und normalen Weg zurückbringe. An dritter Stelle landete die Partei Europäische Solidarität von Ex-Präsident Petro Poroschenko mit nur acht Prozent. Den Einzug ins Parlament schaffte auch die pro-europäische „Stimme“ von Popsänger Swjatoslaw Wakartschuk, der als Koalitionspartner für den ehemaligen TV-Komiker Selenskyj zur Verfügung gestanden wäre, hätte dieser einen gebraucht.

Selenskyj hat versprochen, den Krieg in der Ostukraine zu beenden sowie Korruption und Armut zu bekämpfen. Die Gesetze und Reformen dafür kann er nun ohne Hilfe einer anderen Partei umsetzen. Entsprechend groß sind die Erwartungen an ihn.

Der Präsident kündigte an, einen „Wirtschafts-Guru“ zum Regierungschef zu machen. Einen Namen nannte er zunächst aber nicht. Es solle jemand sein, „der nie Premierminister, Parlamentspräsident oder Fraktionsführer im Parlament war“, so Selenskyj, dessen Revolution bereits viele Polit-Dinos hinweggefegt hat. Jetzt wollen aber auch die Hoffnungen erfüllt werden. Und das ist die schwierigere Phase dieser Revolution.