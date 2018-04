Die UNO untersucht nun Vorfall am Golan

In der Affäre um Syrer, die möglicherweise von österreichischen Blauhelmen am Golan in einen Hinterhalt von Schmugglern gelassen und damit in den sicheren Tod geschickt wurden, ist nun auch die UNO aktiv. Wie berichtet ist in einem von der Wochenzeitung „Falter“ veröffentlichten Video zu hören, wie die österreichischen Soldaten darüber sprechen, ob sie die Syrer nicht hätten warnen sollen. Ein Sprecher der UNO-Friedenstruppen sprach von einem „verstörenden Video“.

Im österreichischen Verteidigungsministerium nahm unterdessen die von Ressortchef Mario Kunasek (FPÖ) am Freitagnachmittag gleich nach Veröffentlichung des Videos eingesetzte Untersuchungskommission ihre Tätigkeit auf. Unter anderem werden alle relevanten Meldungen, Befehle, Gesetze und Vorschriften ausgewertet.

Unterdessen hat ein ehemaliger Soldat für seine Kameraden Partei ergriffen: „Der Befehl lautete: Nicht einmischen“, sagte Markus H. den „Salzburger Nachrichten“. Wenn sie die Syrer gewarnt hätten, wären sie selbst „auf der Abschussliste der Bewaffneten gestanden“.