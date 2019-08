Die unübertreffliche Aura eines genialen Pianisten

Von Ingo Rickl

Der russische Meisterpianist Grigory Sokolov (Jg. 1950) widmete sich am Donnerstag in seinem Programm bei den Salzburger Festspielen im Großen Festspielhaus Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. Der große Künstler wählte aus dem Klavier-Werk Beethovens ein frühes und ein spätes Opus: Die Sonate Nr. 3 C-Dur op. 2/3 aus 1794/95 sowie die Elf neuen Bagatellen für Klavier op. 119 aus 1820/22. Ohne den Komponisten zu negieren, führte Sokolov die Sonate in Richtung virtuoser Gestaltung, und vernachlässigte den Humor dabei nicht. Was die elf Bagatellen betrifft: Auch diese interpretierte Sokolov, wie auch die Literatur über das Werk belegt, in Richtung Humor bis hin zu magischen Momenten, die die Stimmung des Abends, besonders nahe der Pause, im Andante ins Unendliche weisen ließen.

Feinste Unterhaltung

Schwieriger wurde es für die Zuhörer bei Brahms. Der ausgezeichnete Pianist schuf sehr wenige Kompositionen für Klavier. Zwei Spätwerke des in Hamburg geborenen Wahlwieners wurden aus sechs plus vier „Stücken“ wieder zu einem Ganzen zusammengefügt. Sie tragen die Opus-Zahlen 118 und 119, Brahms war beim Komponieren etwa 60 Jahre alt. Sieben Intermezzi, eine Ballade, eine Romanze und als Finale schließlich ein Allegro risoluto in C-Dur, als Rhapsodie bezeichnet, boten Unterhaltung vom Feinsten.

Auch im Großen Festspielhaus wohnte man zum Schluss der üblichen Sokolov-Zeremonie bei: Der Meister der Tasten verbeugte sich durch kurzes Kopfnicken und saß dann sofort wieder am Stockerl, um eine Serie von Zugaben ohne Ansage, ohne Angabe der Komponisten zum Erklingen zu bringen. Wichtig dabei: die Aura des Meisters. Irgendwann, dieses Mal nach knappen drei Stunden, kam der Künstler nicht mehr. In tiefster Konzentration strebte man in die stille Sommernacht.

Die Sokolov-Anhänger wissen: In einem Jahr sind wir völlig unabhängig von seinem Programm wieder beim Meister magischer Verführungskunst, bei Grigory Sokolov.