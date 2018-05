Die USA machen Schluss mit den Stahl-Ausnahmen

Nun gibt es keine Ausnahme mehr für die Europäische Union: Unternehmen aus der EU müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross gestern in einer Telefonkonferenz bekannt. Die bis heute erteilte Ausnahmeregelung läuft auch für die US-Nachbarn Kanada und Mexiko aus, mit denen sich die USA gerade in den Verhandlungen über die Fortsetzung des gemeinsamen Freihandelsabkommens NAFTA befinden.

Die Antworten aus Europa ließen nicht lange auf sich warten. Bundeskanzler Sebastian Kurz nannte die US-Entscheidung einen „falschen Weg“ der zudem die europäischen Wirtschaftsinteressen gefährde. Wenn die USA nun aber bedauerlicherweise diesen Weg beschreiten, müsse die EU mit Gegenmaßnahmen und in der WTO reagieren. Von einer „in der Sache nicht gerechtfertigten Attacke auf den freien Welthandel“ sprach WKÖ-Präsident Harald Mahrer.

„Unverantwortlich“

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck bezeichnete die Entscheidung als „unverantwortlich“ während die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in den US-Strafzöllen eine Verletzung der Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) sieht. Sie sei sich mit den Partnern in der Europäischen Union einig, dass diese „Zölle nicht vereinbar sind mit WTO-Regeln.“ EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zeigte sich jedenfalls kämpferisch: „Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel“ – und er drohte umgehend mit Gegenmaßnahmen der Union. Denn schon im Vorfeld hatte Brüssel angekündigt, auf Zollerhebungen zu reagieren und ihrerseits Zölle auf US-Produkte wie Motorräder, Whiskey und Jeans zu erheben.