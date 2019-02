Die Verteidigung der Menschlichkeit

Von Melanie Wagenhofer

Nach krankheitsbedingter Pause bringt das Mollner theater frei-wild heuer jenes Stück auf die Bühne, das bereits 2018 seine Uraufführung feiern hätte sollen: „Die Verteidigung von Molln“, die am 1. Juni in Molln Premiere feiert, thematisiert Fremdenhass und Ausgrenzung.

Der Mollner Theaterverein wurde 2008 gegründet. „Unsere erste große Aufführung war ein viel umjubeltes Open-Air, bei dem ein Wildererdrama auf die Bühne gebracht wurde“, erklärt Intendant W. Eduard Sageder, der von Anfang an bei den Theaterproduktionen auf und hinter der Bühne mit dabei war. „Wir stellen jedes Jahr ein bis zwei Produktionen auf die Beine, immer zu gesellschaftskritischen Themen und mit regionalem Bezug.“ So habe man in Molln etwa noch vor deren Verfilmung „Die Wand“ von Marlene Haushofer in einer Bühnenversion gezeigt. Für jede Produktion holt man professionelle Regisseure. Gespielt wird meist im Nationalparkzentrum und das Engagement 2014 mit dem OÖ-Volkskulturpreis gewürdigt.

Die wundersame Kraft der Maultrommel

Ausgangspunkt für das aktuelle Stück bildet die sogenannte Barbara-Legende, die man seit Jahrhunderten in Molln kennt. Sie erzählt die Geschichte einer „fremdartigen“ Frau namens Barbara, die als Hexe am Scheiterhaufen verbrannt werden sollte. Doch als sie einen Gegenstand erfindet, den die Welt noch nicht gesehen hat, nämlich eine Maultrommel, wendet sich das Blatt …

Für das aktuelle Stück habe er sogar Peter Handke anwerben wollen, auch weil der selber Maultrommel spiele, so Sageder: „Ein freundlicher Brief von Herrn Handke, indem er Interesse bekundete, aber leider aus zeitlichen Gründen ablehnte, kam zurück“, sagt Sageder lachend. „Immerhin habe ich jetzt eine Handschrift von ihm.“ Dann sei ein anderer Stern aufgegangen, erzählt Sageder und meint damit den Schlierbacher Thomas Arzt, der mit seinen Stücken bereits Erfolge auf großen Bühnen gefeiert hat. Arzt hat die Barbara-Legende ins Heute übertragen — „in seiner unnachahmlich schönen Sprache“, so Sageder. Im Stück fällt eines Tages eine junge Frau, eine Migrantin, vom Himmel: Sie entkommt der Abschiebung mit einem Flugzeug durch den Absprung mit einem Fallschirm und landet auf der grünen Wiese in Molln.

Alles, was sie noch hat, ist eine Maultrommel, die sie ganz wunderbar spielen kann. Im Ort wird ihr zunächst viel Ablehnung entgegengebracht, bis ihr ihr Können schließlich die Türen der Dorfbewohner öffnet, die für ihren Verbleib kämpfen. „Die versöhnende Kraft der Musik war meine Lieblingsidee“, sagt Sageder: „Die Maultrommel hat quasi denselben Effekt wie die Zauberflöte: Erklingt sie, werden alle und alles friedlich. „Die Verteidigung von Molln“ stehe letztlich für die Verteidigung der Menschlichkeit, der Solidarität und Gastfreundschaft. Sageder schlüpft darin übrigens in die Rolle des Maultrommelmachers Joe Wurzner. „Und unser Stück ist fast ein Musical“, erklärt er weiter. Der bekannte Mollner Maultrommelspieler Manfred Russmann hat die Musik komponiert und spielt live. Mehr als 70 Personen aus Molln und Umgebung arbeiten an der Produktion mit, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Info: www.theater-frei-wild.at