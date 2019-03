Die vielen Gesichter des Bösen

Von Melanie Wagenhofer

Als Bertolt Brecht 1941 im finnischen Exil sein Stück „Der aufhaltsamen Aufstieg des Arturo Ui“ schrieb, zeichnete er damit das Emporkommen Adolf Hitlers von der Weltwirtschaftskrise bis zum Anschluss Österreichs nach. Die Handlung versetzte er ins Chicagoer Gangstermilieu der Dreißigerjahre. Im Linzer Schauspielhaus erlebte die Historienfarce in der Regie von Schauspieldirektor Stephan Suschke am Freitag eine spannende Aufführung, die das ernste Thema mit Humor brach und aktuelle Bezüge erkennen ließ.

Christian Taubenheim glänzt als Banden-Führer

Zugegeben, anfangs braucht es ein wenig, in die Handlung um die Chicagoer Gemüsehändler hineinzufinden, denen Gangsterboss Arturo Ui samt schießwütigem Gefolge seinen Schutz gewaltsam aufzwingt. Christian Taubenheim glänzt mit Seitenscheitel und allen Mitteln seiner Kunst in der Rolle des Banden-Führers, vermag es, dem Bösen viele Gesichter zu geben. Gruselig, wenn die unterwürfige Freundlichkeit im Bruchteil einer Sekunde in pure, keinen Widerspruch duldende Feindseligkeit umschlägt. Man fühlt sich an das Auftreten mancher Rechtspopulisten von heute erinnert. Und wenn die Gangsterbrut alles als „Lüge“ abtut, was ihr vorgeworfen wird und sie freilich verbrochen hat, dann ist man schon mitten in der Fake News-Debatte. Alexander Hetterle, Klaus Müller-Beck und Julian Sigl gelingen erschreckend eindringlich die skrupellosen Gefolgsleute Roma, Giri und Givola, mit denen Brecht die Nazis Röhm, Göring und Goebbels gemeint hat. Kaum weniger schlimm die korrupten Geschäftsleute, die aus Eigennutz und Mangel an Zivilcourage dem Verbrechen den Weg ebnen und in ihren dunklen Anzügen fast nicht zu unterscheiden sind von den Gangstern (Kostüme: Angelika Rieck). In dem von Männern dominierten Stück verkörpert Ines Schiller als Betty Dullfeet (unschwer mit Dollfuß zu übersetzen) und Gansterbraut Dockdaisy stark zwei Damen.

Den amüsanten Höhepunkt liefert Taubenheims Arturo Ui in der Doppelconférence mit Vasilij Sotke als Schauspieler, der dem Gangster gesellschaftsfähiges Auftreten beibringen soll. Sotke zeigt sein großes komödiantisches Talent mit Anklängen an Charlie Chaplins Hitlerparodie, wenn er den stotternden Ui bis zum aufgemalten Bärtchen in den strammen Diktator verwandelt. Auch Hitler hat wie Al Capone, der Brecht als Gangster-Vorlage diente, Schauspielunterricht genommen. Als Taubenheim mit seinem Körper ein Hakenkreuz darstellt, erinnert das an Martin Wuttke, der 1995 in der Regie von Heiner Müller als Ui Premiere hatte. Am Ende hievt sich der Linzer Ui mit einer Hebebühne in ungeahnte Höhen der Macht, von dort brüllt er sein rechtes Gedankengut hinaus.

Das düstere Bühnenbild von Momme Röhrbein bestimmen Nebel und diverse Lichtkonfigurationen (Lightdesign: Helmut Janacs). Die Figuren tauchen aus Rauch und Dunkelheit auf, Scheinwerfer setzen sie ins „rechte“ Licht. Die Atmosphäre ist wie die Musik eine gelungene Reminiszenz an alte Gangsterfilme, die einst Brecht inspirierten.

Das Publikum bedankte sich nach zweieinhalb kurzweiligen Stunden (samt Pause) mit viel Applaus.