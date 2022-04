Die vielen Schichten des Hubert Scheibl

Ich habe einen neuen Lieblingskünstler. Ich mochte die Arbeiten von Hubert Scheibl auch vorher schon sehr, aber die feinfühlige, äußerst stimmige Auseinandersetzung von ORF-Kulturchef Martin Traxl mit dem Maler im Rahmen der Fernsehdoku „Kunst ist die schönste Form der Hoffnung. Der Maler Hubert Scheibl“ hat mir den gebürtigen Gmundner auch menschlich, als großartige Persönlichkeit sehr nahegebracht.

Am 15. April feiert Scheibl seinen 70. Geburtstag, bereits am kommenden Montag, 11. April, zeigt der ORF (23.15 Uhr, ORF 2) den neuen, gut 40-minütigen Film über ihn.

In einer Zille lassen sich Hubert Scheibl und Christoph Ransmayr, seit Jugendtagen Freunde, über den Traunsee rudern, unterhalten sich über unberührte Flecken am Ufer. Ransmayr erzählt, wie er das Potenzial seines Freundes erstmals erspürt und sich von ihm motiviert gefühlt hat.

Er habe ein anderes Leben als sein Bruder oder seine Eltern gewollt, sagt Scheibl, der nach Wien ging und an der Akademie der bildenden Künste Schüler von Max Weiler und Arnulf Rainer wurde.

Mit Freunden wie Gunter Damisch & Co. spielt er in den 80ern gemeinsam in der New Wave-Gruppe Molto Brutto, setzt als Vertreter der „Neuen Wilden“ neue Impulse in der Malerei, wird zur Größe der abstrakten Malerei.

Inspirationsquelle Natur

Traxl begleitet Scheibl durch Phasen seines Schaffens, man begegnet dessen großflächigen, vielschichtigen, farbintensiven Bildern, Skulpturen, die an Organisches erinnern, blättert Bücher mit „Einzellern auf Reisen“ durch, staunt mit Scheibl darüber, was aus dem Mensch geworden ist und hört seine gescheiten Überlegungen dazu.

Dabei findet man sich im Atelier und in Ausstellungen eines der bedeutendsten zeitgenössischen österreichischen Künstlers wider, in der Albertina, im Belvedere, in Italien und mit Blinden, die er selber führt und seine Bilder mit den Händen erfahren lässt.

Scheibl interessiert sich für Naturwissenschaften, erfährt Inspiration aus Natur und Kosmos oder auch Film, er findet Stanley Kubrick genial. Ein Künstler, der sich in seinen Arbeiten mit essenziellen Fragen beschäftigt, ohne dabei den Anspruch auf letztgültige Antworten zu stellen, Kunst, die Hoffnung macht.

Von Melanie Wagenhofer