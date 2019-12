Die vielen Wege zum „Ich“

Handkes „Immer noch Sturm“ feiert am Landestheater Linz Premiere

Von Mariella Moshammer

Kann das Stück eines umstrittenen Autors als das gesehen werden, was es ist — sein literarisches Werk, sein Vermächtnis? Ja, das kann es.

Am Freitag, Peter Handkes 77. Geburtstag, feierte sein 2010 fertiggestelltes Theaterstück „Immer noch Sturm“ am Landestheater Linz in der Inszenierung von Stephanie Mohr Premiere. Handke erzählt darin eine Familiengeschichte und das auf eine starke, intensive, gekonnte und zutiefst einnehmende Art. Das „Ich“ inmitten jener Menschen, von denen er abstammt, mit denen sein Leben auf ewig verbunden ist. Die Familie, deren Mitglieder längst tot sind, die den Erinnernden, Erahnenden, Erzählenden und Erfindenden aber nicht loslassen.

Mohr webt von Beginn an ein Traumfeld um das „Ich“, den Christian Higer eindringlich zerrissen gibt. Er ist Zuschauer, in den schönsten Momenten der Familie oft nur Beobachter, manchmal Teil und immer Produkt der Frauen und Männer, die seine Ahnen sind.

Die Versuchsanordnung eines Lebens

Nur sparsam setzt die Regisseurin leicht verfremdende Momente ein, lässt die Protagonisten in Mikrofone seufzen und flüstern, sie hinter Vorhängen albtraumhaft verschwinden. Die Bühne von Florian Parbs ist wie ein Probenraum, die Versuchsanordnung eines Lebens. Im Text von Handke eine zeitlose Heidesteppe im Jaunfeld, in den Kammerspielen in Linz ein karger Boden vollgestellt mit Verstärkern, Mikrofonen, Aufnahmegeräte.

Hier entstehen die Erinnerungen des „Ich“, werden verstärkt oder treten in den Hintergrund. Welche Narration bringt das „Ich“ hervor? Der wunderbare Text von Peter Handke bekommt bei Mohr den Platz, den er verdient. Die spinnennetzartigen Verwebungen, die das Leben des „Ich“ zeichnen, die in sprachlichen Konstrukten fürs Publikum hörbar werden, bringen die acht Darsteller be- und greifbar auf die Bühne.

Anna Rieser gibt die naive Mutter, die beim Vortragen der Briefe ihrer Brüder von der Front stark berührt; Julian Sigl überzeugt als Gregor vor allem in seiner maßlos wütenden Enttäuschung über den Verrat Österreichs an den Kärntner Slowenen; Gunda Schanderer erhebt als Ursula jene Stimme eindrucksvoll, die im ewig Ausgestoßensein nur noch den Kampf kennt; Lutz Zeidler und Katharina Hofmann führen als Großmutter und Großvater gekonnt in eine Zeit, in der Augenblicke des Gefühls rar sind; Benedikt Steiner und Markus Ransmayr sind als Valentin und Benjamin überzeugende Opfer eines Regimes, das im Krieg jede Eigenheit und selbstverständlich Leben zerstört.

Vor der Bühne eröffnet Musiker Wolfgang Schlögl live einen wahren Klangraum, der immer wieder an den Soundtrack von Jim Jarmuschs meisterhaftem Streifen „Dead Man“ von Neil Young erinnert und hervorragend den Weg der Familie stützt.

Das Publikum erwarten drei Stunden (inkl. Pause) dichte, fordernde, wunderbar erzählte und auf die Bühne gebrachte Familien- und Österreich-Geschichte und eine herausragende Ensembleleistung. Absolut sehenswert!