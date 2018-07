„Die Vielfalt auf den Feldern wird noch deutlich zunehmen“

Die geänderten Wetterverhältnisse in Oberösterreich bergen nicht nur Gefahren, sondern auch große Chancen, ist sich Agrarlandesrat Max Hiegelsberger sicher.

Überspitzt gefragt. Sind, aufgrund der Trockenheit, nun die fetten Jahre in Bezug auf Erntemengen vorbei?

MAX HIEGELSBERGER: Die Klimaveränderung wird in der Landwirtschaft dramatisch spürbar. Nämlich egal, ob es die Dürre oder Starkregenereignisse sind. Wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft überlegen, welche Produkte wir aus der heimischen Landwirtschaft haben wollen. Daher bracht es hier Absicherungssysteme.

Welcher Natur?

Wir haben hier ein umfangreiches Versicherungspaket, in dem beispielsweise die Dürre enthalten ist. Andernfalls kann der Landwirt nicht mehr planen.

Braucht es auch andere Strategien oder müssen die Landwirte künftig vermehrt nicht ursächlich heimische Pflanzen anbauen?

Das ist von Gebiet zu Gebiet unterschiedlich. Im Ackerbau oder in Randlagen ist ein rascher Wechsel leicht möglich, in den Übergangs- und Hanglagen, also beispielsweise im Mühlviertel, ist das nicht umsetzbar.

Dann wird es auch umso mehr auf das Betriebsmanagement in Zukunft ankommen.

Ja. Es genügt nicht mehr, Produkte anzubauen und dann zu verkaufen. Ausfälle müssen kalkuliert werden. Und dementsprechend müssen die Landwirte Szenarien entwickeln. Das merkt man heuer im Rinderbereich. Wegen des geringen Futters, verkaufen viele Landwirte bereits ihre Tiere, weil sie sagen, sie kämen sonst nicht über den Winter.

Also braucht es noch mehr Diversifikation bei den angebauten Produkten.

Das wird auch nicht in allen Bereichen und zu jeder Zeit möglich sein. Generell gilt, dass wir durch den Klimawandel in der Landwirtschaft auch enorme Chancen haben.

Inwieweit?

Wir haben in Oberösterreich mittlerweile 80 Hektar Weinanbau. Wir haben Nüsse. Den Landwirten stehen jetzt Früchte und Kulturen offen, die sie vor zehn Jahren nicht im Traum hätten anbauen können. Ich gehe davon aus, dass die Vielfalt in nächster Zeit deutlich höher sein wird.

Und diese Kulturen gewähren wohl auch eine höhere Wertschöpfung?

Im Grunde ja. Da Größenwachstum bei den wenigsten Betrieben möglich ist, muss es dann auf die Wertschöpfung hinauslaufen. Ein weiterer Vorteil: Die Landwirte können hier auch in der Direktvermarktung punkten.

Kann man das beziffern, wie viel Prozent der Wertschöpfung über neue Produkte in ein paar Jahren kommen wird?

Ich schätze, wir reden hier von zehn bis 15 Prozent in den kommenden Jahren. Das ist garantiert. Es könnten auch mehr sein.

Bewässerungssysteme geben ja keinen Sinn.

Das stimmt. Das wäre auch finanziell nicht darstellbar. In Frankreich oder Südtirol werden auch die Felder bewässert, das ist aber auch aufgrund der rechtlich schwierigen Genehmigungsverfahren in Oberösterreich nicht umsetzbar. Man muss sich vorstellen, ein Bewässerungssystem kostet im Schnitt 14.000, 15.000 Euro je Hektar. Und das muss man dann auch wieder verdienen. Zudem ist das nur dort umsetzbar, wo jedes Jahr fix angebaut wird. Bei Erdbeeren zum selber pflücken ist das nicht umsetzbar.

Raten Sie den Landwirten, vermehrt in die Direktvermarktung zu gehen?

Das muss prinzipiell jeder Betrieb für sich entscheiden. Da geht es auch um Leidenschaft, denn man macht das besonders gut, was man besonders gerne macht. Eine wesentliche Voraussetzung ist die Marktkenntnis. Ohne Bedarfsanalyse und Markterhebung kann man nicht ein neues Produkt ohne weiteres vermarkten. Das fängt bei Mitbewerbern an, geht über potenzielle Käuferschichten und hört bei Online und Kooperationen auf. Und man muss vor allem auf die Kosten schauen.

Auch Urlaub am Bauernhof boomt.

Da sind die Chancen derzeit riesengroß. Vor allem im hochqualitativen Bereich. Da bräuchten wir in allen Regionen Oberösterreichs entsprechende Betriebe. Das hat mit der Gesamtsituation in Oberösterreich zu tun. Denn qualitativ hochwertige Nächtigungsbetriebe sind hierzulande noch rar gesät.

Das Thema Tierwohl ist immer ein Aufreger.

Allerdings. Die Marktsituation ist derzeit so, dass die Betriebe, die von der Gesellschaft als schützenswert erachtet werden, aus dem Markt gedrängt werden. Ich rede hier von kleinststrukturierten Betrieben, die sich bei Investitionen für die Tierhaltung oftmals sehr schwer tun. Ich denke hier etwa an die freie Abferkelung, die nun Pflicht ist und wo die Investitionskosten um 50 Prozent über den bisherigen Werten liegen. Aber beim Preis gibt es keine Veränderung. Das Thema Tierwohl wird immer nur von einer Seite betrachtet. Es muss also auch bei der zweiten Seite – also dem Preis – eine Veränderung her.

Also alle reden von Bio und regional, es kauft bloß kaum jemand.

Richtig. Das ist schlussendlich ein permanenter Bewusstseinsbildungsprozess. In Wahrheit haben wir acht Prozent Bio-Lebensmittel und 92 Prozent konventionell beim Umsatz. Das Einkaufsverhalten spiegelt nicht die mediale Berichterstattung wider. Aber es gibt auch positive Signale.

Welche denn?

Bei den Betriebsküchen und in der Gastronomie hat in den vergangenen Jahren ein Umdenkprozess eingesetzt. In Zeiten des steigenden Ausßer-Haus-Verzehrs ist das eine beachtliche Größe. BMW in Steyr hat die Betriebsküche sehr stark regional ausgerichtet. Und hier gibt es viele weitere positive Entwicklungen.

Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU, über die gerade verhandelt wird, wird von österreichischen Politikern hart kritisiert.

Zu Recht. Würde dies so umgesetzt werden, wären in Österreich viele Bereiche betroffen, wo es um die ländliche Entwicklung und den Umweltaspekt geht, da ist beispielsweise die Bio-Förderung oder die Ausgleichszulage für Bergbauern drinnen. Unsere Bauern brauchen diese Förderungen auch. Wir glauben eh nicht, dass künftig mehr Geld zur Verfügung stehen wird. Weniger darf es auf keinen Fall werden.

Oberösterreich ist das Exportbundesland Nummer eins. Nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Landwirtschaft?

Absolut. Wir haben so hochqualitative Produktionen in der Gesamtheit, dass wir auf den Export angewiesen sind. Wir sind im Milchbereich sehr stark unterwegs, aber auch bei der Embryo- und Spermienproduktion im Rinderbereich. Und natürlich auch beim Export von Kälbern. Dies wirkt sich auch auf die Einkommenssituation aus.

In welche Länder wird hauptsächlich exportiert?

Die Milchprodukte vorwiegend in die Nachbarländer, speziell nach Italien und Deutschland. Bei den Kälbern exportieren die oberösterreichischen Landwirte vor allem in die Türkei, Marokko, Algerien und Tunesien. Bei anderen Lebensmitteln sind die USA ein sehr interessanter Markt für uns.

Welche weitere Märkte möchte man erschließen?

Ganz interessant ist Japan für Schweinefleisch- und Spirituosenausfuhren. Und natürlich auch China, wo wir hoffen, dass dieser Markt für agrarische Produkte geöffnet wird. Das ist ein riesiger Markt.

Wie wichtig ist Bildung in der Landwirtschaft?

Enorm –auch im tertiären Bereich. Deshalb bin ich froh und stolz, dass im Oktober die agrarische Fachhochschule ihren Betrieb aufnimmt. Schließlich ist Oberösterreich bei der agrarischen Wertschöpfung mit 2,6 Milliarden Euro weit vor Niederösterreich mit 1,4 Milliarden Euro auf Platz eins. Gerade aus dieser Perspektive heraus brauchen wir bestausgebildete Fachkräfte in unseren Verarbeitungsbetrieben im Einsatz haben.

Wie viele Studenten fangen da im Oktober an?

30. Wir haben deutlich mehr Anmeldungen aus ganz Österreich und auch aus Deutschland gehabt. Die Ausrichtung auf Management und Ökonomie sowie Technik passt hier natürlich perfekt. Übrigens könnte allein die CNH alle Abgänger dann aufnehmen, so hoch ist der Bedarf nach Fachkräften in diesem Bereich.