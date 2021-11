Die vierte Welle ist die bisher schlimmste

Kommentar über gesellschaftliche Corona-Folgen.

Österreich leidet unter Corona, offensichtlich ist ein Symptom dieser Krankheit, dass der Spalt in der Gesellschaft immer tiefer und die Stimmung immer aggressiver wird.

Gegen diese gesellschaftlichen Erkrankung nützt aber keine Impfung. Denn der Erreger sind Hass und Misstrauen und die Verbreitung erfolgt durch Hetze und Verleumdung.

Die nunmehrige Welle ist die bisher schlimmste und nimmt man das Verhalten von Kickl & Co., ist sie längst noch nicht am Zenit, denn die Demonstrations- und Klagswelle rollt erst so richtig an.

Man kann nur hoffen, dass es bei dieser gesellschaftlichen Erkrankung kein Long-Covid gibt.