Die „Vorstadtweiber“ bekommen eine vierte Staffel

Voraussichtlich im Juli werden die Dreharbeiten zur vierten Staffel der Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ beginnen, so der ORF. Insgesamt zehn neue Folgen werden produziert. Für die ersten fünf Folgen wird wieder Harald Sicheritz im Regiesessel Platz nehmen. Die andere Staffelhälfte wird unter der Regie von Mirjam Unger gedreht. Während Sicheritz bereits in früheren Staffeln mit Kollegin Sabine Derflinger für die Regie verantwortlich zeichnete, folgt letzterer nun die 47-jährige Unger („Maikäfer flieg“). Bei den „Vorstadtweibern“ handelt es sich um ihr erstes fiktionales Fernsehprojekt. Das Drehbuch der Fortsetzung, die in der am Montag zu Ende gehenden dritten Staffel bis zu 993.000 Zuseher verzeichnete, schreibt wieder Uli Brée.