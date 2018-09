„Die Wand“ — des Nichtverstehens

Von Paul Stepanek

Die Premiere und Uraufführung der Kammeroper „Die Wand“ präsentierte am 16. September in der BlackBox des Musiktheaters dem staunenden Publikum deutlich mehr Rätsel als Lösungen. Ausgehend von Motiven des Romans „Die Wand“ von Marlen Haushofer verfasste Hermann Schneider eine Art Libretto: Die Basis für einen Auftrag des Landestheaters an den Komponisten Christian Diendorfer, der die Musik für Orchester, Chor und eine Singstimme schrieb.

Die Handlung — oder eigentlich das situative Handeln einer Frau, die plötzlich durch eine gläserne Wand von aller Welt getrennt ist, läuft in einem runden Glaskäfig ab, dessen Wandelemente frei verschiebbar sind und jederzeit Wege und Blicke nach außen oder innen freigeben. Die Person der Frau fächert sich in drei Rollen auf: Sprecherin (Verena Koch), Sängerin (Jessica Eccleston) und Tänzerin (Anna Sterbova). Publikum und Chor bilden einen Kreis um den Käfig, das Orchester spielt auf einer Bühne im Hintergrund.

Die Eingeschlossene lernt mit ihrem Alltag und der Natur (vom Chor symbolisiert) umzugehen; ihre Gedanken (die Tänzerin) finden auch den Weg nach außen; ein eindringender Mann (Timothy Connor) wird kaltblütig erschossen, ein von der Natur entfesselter, fantasievoller Hexensabbat wird überstanden. Nicht zu verstehen ist freilich der Text (weder projiziert noch im Programm notiert) und der dramaturgische Ablauf des Stücks: Denn die Musik, der Chor und vor allem die drei Gesichter der Frau entfalten ein völliges Eigenleben, das größtenteils ein Nebeneinander und nicht Miteinander darstellt.

Das Eigenleben von Musik, Text und Spiel ist ein wesentliches Kennzeichen des „Musiktheaters“ als Stilrichtung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand und ein Gegenbild zur Oper entwarf. Zum Ausdruck dieser Zeit findet allmählich die anfangs äußerst spröde Musik Diendorfers; schließlich meint man, sich angesichts komplexer Gegenüberstellung von Choralmotiven und originell synkopierter, vertrackter Rhythmen in einem entfernt an Strawinski und Bartok erinnernden Milieu zu befinden. Den Ratlosen tröstet ein Hinweis im Programmheft: Man solle sich nicht bemühen, alles zu verstehen, sondern sich aus fragmentarischen Eindrücken mittels Fantasie sein eigenes Stück bauen …

Chor und Orchester leisten Bemerkenswertes

Wie immer: Dem Bruckner Orchester, der Dirigentin Jinie Ka, dem Chor und seinem Leiter Martin Zeller ist zu ihren Leistungen zu gratulieren; die Tänzerin Anna Sterbova macht ihre Sache eindrucksvoll; Marcus Olson erfand eine originelle Bühne und Ausstattung. Die Inszenierung (Eva-Maria Melbye) allerdings lässt zu viele Fragen offen, um sie adäquat zu kommentieren.

Folgetermine: 20., 22., 26., 29. September; Karten: Tel. 0800/218000