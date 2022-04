„Die Welt dreht sich schneller, als man selber laufen kann“

Karlo Kollmar, ein junger Mann, hat den ganzen Winter verschlafen. Als er aufwacht, ist nichts mehr so, wie es vorher war. Sein Vorgesetzter behandelt ihn plötzlich außerordentlich freundlich, sein Freund ist kaum mehr für ihn erreichbar — der optimiert gerade sein Leben.

Und Karlos Freundin heißt jetzt anders. Die Verwirrung wird immer größer. Am Freitag (20 Uhr) feiert „Jenny Jannowitz“, eine Tragikomödie von Michel Decar, als österreichische Erstaufführung in der Studiobühne des Linzer Landestheaters Premiere.

Das 2014 erschienene und mit dem Kleist-Förderpreis ausgezeichnete Stück spiegelt unsere Zeit, in der alles immer schneller gehen muss, viele das Gefühl, haben, im Bemühen um Selbstverwirklichung ständig der Realität hinterher zu laufen und dabei auf sich allein gestellt zu sein. „Die Welt dreht sich schneller, als man laufen kann“, sagt Regisseurin Anna Marboe. „Es geht um das Gefühl, nicht genügen zu können.“

Mit Marboe (Jg. 1996) kommt nach Anna Jemc mit Kehlmanns „Der Mentor“, das Ende Jänner Premiere feierte, erneut eine sehr junge Regisseurin am Landestheater zum Zug: Es ist der zweite Anlauf für die Wiener Reinhardt Seminar-Absolventin und Musikerin, um am Linzer Landestheater zu inszenieren, nachdem Corona dies vor zwei Jahren verhindert hat.

Mit „Jenny Jannowitz“ kündigt sich eine „szenisch sprunghafte“ (Marboe), humorvolle und obendrein sehr musikalische Inszenierung an. „Gerade in unruhigen Zeiten kann Musik ein Anker sein.“ In all dem hektischen Treiben gibt es aber auch noch eine Figur, die sich dem entgegenstellt: die titelgebende Jenny Jannowitz, die Karlo Kollmar zur besonderen Wegbegleiterin wird.

Das rund 90 Minuten lange Stück ist eine Produktion des Schauspielstudios des Landestheaters, für die sechs Studentinnen und Studenten des dritten Jahrganges in die einzelnen Rollen schlüpfen werden.