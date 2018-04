Die Welt zu Gast im Ulrichsberger Jazzatelier

Das Kaleidophon ist ein Festival, das seit 1986 jährlich vom Jazzatelier Ulrichsberg veranstaltet wird und das Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Elf Konzerte mit aktueller Musik aus den Bereichen Jazz, Neue Musik und Improvisation bietet die 33. Auflage im Jazzatelier am Freitag, 27. April (19 Uhr), am Samstag, 28. April (18 Uhr) und am Sonntag, 29. April (17 Uhr). Etwa 30 Musiker aus verschiedensten Ländern haben sich angesagt, darunter Highlights wie der US-Amerikaner Matthew Shipp am Klavier und der Brite Evan Parker (Saxophon), Klassiker wie die Französin Joëlle Léandre (Kontrabass und Stimme) und der Deutsche Paul Lovens (Schlagzeug und Perkussion) sowie Neuvorstellungen wie die beiden Trios „North of North“ (Anthony Pateras/Klavier, Scott Tinkler/Trompete, Erkki Veltheim/Violine) und „Flamingo“ (Chris Heenan/Kontrabassklarinette, Adam Pultz-Melbye/Kontrabass, Christian Windfeld/Snaredrum). Ausgelagert sind zwei Konzerte, ein Violin-Solo von Carlos Zingaro am Sonntag (ab 15 Uhr) in der Pfarrkirche und eine rockorientierte Performance von „Couscous“ am Samstag (ab 23 Uhr) im Ulrichsbergerhof.

Außerdem gibt es in den Jazzatelier-Galerieräumen die Ausstellung „Edition Kaleidoskop“ mit grafischen Arbeiten von Andreas, Gerald und Martin Egger zu sehen.

Infos: www.jazzatelier.at; Karten-Tel.:072886301