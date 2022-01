Die Widerborstige

Kräftig und erdig, so ist Mangold. Das Gemüse wie die Schauspielerin. Erni Mangold, variantenreich in sieben Jahrzehnten Rollengestaltung, ist dank ihres schnoddrigen Mundwerks und ihrer resoluten Unverfrorenheit zu einem geliebten Faktotum in Funk, Fernsehen und Film geworden.

Am Mittwoch feiert die Niederösterreicherin, die selbst ihr Erinnerungsbuch einst „Lassen Sie mich in Ruhe“ nannte, nun ihren 95. Geburtstag.

Ihren Bühnenabschied hatte Mangold 2017 mit „Harold und Maude“ im Theater in der Josefstadt verkündet — womit sich ein Kreis schloss, hatte die junge Schauspielerin doch just an jener Bühne 1946 auch ihr Debüt gefeiert.

Mangold wurde am 26. Jänner 1927 in Großweikersdorf in eine kunstliebenden Familie hineingeboren, war der Vater doch nebenberuflich als Maler tätig, die Mutter passionierte Pianistin. Nur folgerichtig, dass es auch die junge Ernestine in die Kultur zog. Nach der Ausbildung an der Wiener Schauspielschule Krauss spielte sie nach ihrem Debüt von 1946 bis 1956 an der Josefstadt. Wie sie dabei einerseits als „Sexerl“ Karriere machte, andererseits ihre Abwehrtechniken bei den häufigen Zudringlichkeiten („Die Männer waren hinter mir her, dass es ein Graus war“) verfeinerte und sich dennoch an der Seite von Helmut Qualtinger oder Ernst Haas mit Verve ins Wiener Nachtleben stürzte, schildert sie in „Lassen Sie mich in Ruhe“ ausführlich.

1956 ging sie dann für acht Jahre ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg unter Gustaf Gründgens, danach ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Zwischen 1965 und 1972 folgten weitere Engagements in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Parallel dazu entdeckte Mangold ihre Liebe zum „alternativen“ Theater. So trat sie etwa in der Wiener Kulisse auf, ehe sie 1981 von Hans Gratzer ans Wiener Schauspielhaus geholt wurde, später war sie die Entdeckerin des Dramatikers Werner Schwab.

„Ein Monstrum an Wahrhaftigkeit“

Als „spezieller rarer Frauentyp“ wurde die facettenreiche Künstlerin, die bereits 1972 mit der Kainz-Medaille ausgezeichnet wurde, bei der Ernennung zur Kammerschauspielerin 1999 gewürdigt. Der frühere Volkstheater-Direktor und ihr einstiger Schüler Michael Schottenberg nannte sie einmal ein „Monstrum an Wahrhaftigkeit“. Und das stellte Mangold in einer großen Bandbreite an Rollen unter Beweis. Neben eher klassischen Charakteren wie der Marthe Schwerdtlein im „Faust“, der Lady Macbeth oder der Frau Muskat im „Liliom“, empfahl sich Mangold auch als grandiose Spezialistin für Skurriles wie in „Arsen und alte Spitzen“ oder für eigenwillige Kunstfiguren wie das alterslose „Schneewittchen“ in Elfriede Jelineks „Prinzessinnendramen“. Auch ihr Bühnenabschied mit „Harold und Maude“ fällt in diese Kategorie.

Neben ihrer Bühnenlaufbahn hat Mangold in weit über 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt, darunter Karl Hartls „Der Engel mit der Posaune“ (1948), O.W. Fischers „Hanussen“ (1955), Peter Patzaks „Kassbach“ (1979) oder Richard Linklaters „Before Sunrise“ (1995). Eine Institution wurde die Schauspielerin, die 20 Jahre mit ihrem Schauspielkollegen Heinz Reincke verheiratet war, auch als Lehrerin. Sie unterrichtete am Salzburger Mozarteum, der Wiener Schauspielschule Krauss und am Max Reinhardt Seminar.

Während sie der Bühne eben 2017 Adieu sagte, war sie in Filmen weiter präsent. Als Geriatriepatientin in Houchang Allahyaris „Der letzte Tanz“ wurde sie 2015 mit dem Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet, noch 2020 war sie in Wolfgang Murnbergers „Schönes Schlamassel“ zu erleben.

Seit vielen Jahren lebt Erni Mangold in ihrem Bauernhaus in St. Leonhard im Waldviertel, seit ihrem 80er an einer Adresse mit ihrem eigenen Namen, dem „Prof. Erni Mangold-Weg“.