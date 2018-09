Die „Winterreise“ als Sternstunde

Von Paul Stepanek

Eine Sternstunde tief berührender Kunst erlebten die Besucher des Liederabends von Matthias Goerne (Bariton) und Alexander Schmalcz (Klavier) am 13. September im Großen Saal des Linzer Brucknerhauses. Zu hören war in einer exemplarischen Interpretation Franz Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“, geschaffen nach Texten von Wilhelm Müller im letzten Lebensjahr des Komponisten. Aufbauend auf dem romantischen Grundmotiv des einsam umherirrenden Wanderers sprechen aus den Liedern der „Winterreise“ nicht nur Depression und Verzweiflung, sondern auch Aufbegehren gegen das Schicksal und ein immer wieder beklemmender Zauber von Naturstimmungen.

bezahlte Anzeige

Zwischen Schönklang und expressiven Ausbrüchen

Dem Duo Goerne und Schmalcz gelang es meisterhaft, in einem zwischen Schönklang und expressiven Ausbrüchen alle Register ziehenden Stil diese Skala an Emotionen aufzuschlüsseln; es hauchte den Bildern, die Müllers Verse durch Schuberts Musik heraufbeschwören, sozusagen erschreckendes Leben ein und verstand es, in der Zuhörerschaft ein ungeahntes Maß an Empathie auszulösen.

Variantenreiches Eintauchen in die Musik

Das variantenreiche Eintauchen Goernes in die Tiefen von Schuberts genialer Musik weckte auch längst verblasste Erinnerungen an Erwin Ringel, dessen Interpretation der „Winterreise“ aus der Sicht eines Psychiaters vor rund vierzig Jahren von vielen als verstörend empfunden worden war. Diesmal erwachten derartige Deutungen direkt aus Goernes Interpretation wie selbstverständlich zu neuem Eindruck; verstärkt durch das virtuose Spiel des Partners am Klavier, das zwischen gespenstisch pochendem Ostinato und der liebevoll zurückhaltenden Zeichnung zerbrechlicher Stimmungen pendelte. Nach dem fahlen Ausklingen der die Winterreise bestürzend vollendenden Leiermann-Szene herrschte im Saal minutenlang die Stille der Ergriffenheit; dann brach der große Beifallssturm los.