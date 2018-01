Die Zahl der Verfahren bei Niki steigt

Von Christoph Steiner

Die nächste Runde im Rechtsstreit um die Niki-Insolvenz ist eröffnet. Die Airline beeinsprucht den Gerichtsentscheid, dass das Insolvenzverfahren in Österreich stattfinden muss. Damit wird nun der deutsche Bundesgerichtshof endgültig über die Zuständigkeit entscheiden. Zudem hat die Air-Berlin-Tochter nun auch ein Sekundär-Insolvenzverfahren am LG Korneuburg beantragt, das den zusätzlichen österreichischen Rechtsrahmen für ein mögliches Verfahren in Deutschland schaffen soll.

Zwei Insolvenzverwalter

Konkret heißt das: Wird die Insolvenz grundsätzlich in Deutschland abgewickelt, gibt es einen eigenen Masseverwalter für die österreichischen Vermögensteile bzw. Mitarbeiter. Also eigentlich genau das, was die Fahrgastrechte-Plattform Fairplane mit ihren Beschwerden in Deutschland erreichen wollte. Dementsprechend kalmiert, aber dennoch weiter angriffslustig gibt sich Fairplane-Sprecher Ronald Schmid im VOLKSBLATT-Gespräch. „Wir begrüßen den Schritt, die Insolvenz ist dort wo sie sein soll“, betont Schmid, um bezugnehmend auf die unterschiedlichen Insolvenzverwalter nachzulegen: „Hätte man das von vornherein gemacht, hätte es diesen ganzen Konflikt möglicherweise gar nicht gegeben“, so der Fairplane-Sprecher.

Also alles eitel Wonne? Mitnichten. Morgen steht die zweite Tagsatzung im von Fairplane am LG Korneuburg angestrengten Insolvenzverfahren am Programm. Ob dieses ein neuerliches Insolvenzverfahren eröffnen wird ist ungewiss, hierzu gibt es europarechtliche Zweifel. Auf Seiten von Niki hält man ein neues Verfahren für ausgeschlossen, wie ein Sprecher des Insolvenzverwalters gegenüber dem VOLKSBLATT betont.

Auch die Zeit spielt mit

Der Verkaufsprozess hat trotz aller rechtlichen Tücken auch eine zeitliche Komponente. Der mögliche Käufer IAG/Vueling stellt eine Zwischenfinanzierung für die Niki zur Verfügung, welche allerdings nicht mehr ewig reichen wird. Ein zeitnaher Abschluss des Kaufprozesses ist daher von Nöten. Wohl auch deshalb betonen sowohl die Niki-Verwalter als auch die IAG immer wieder, den Kaufprozess trotz der anhängigen Gerichtsstreitigkeiten voranzutreiben.