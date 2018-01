Die Zeit der Geschenke muss enden

Eishockey: Black Wings kämpfen am Mittwoch in Znaim gegen ihre Horror-Bilanz

Von Christoph Gaigg

„Dass wir sie in der Serie von vier Spielen jetzt einmal schlagen konnten, ist schön“ — ja, der 5:4-Overtime-Sieg über Meister Vienna Capitals kam für die Liwest Black Wings und Kapitän Philipp Lukas wie gerufen. Denn nimmt man die Bilanz der letzten fünf Spiele her, sind die Linzer mit zwei Siegen und 14:18 Toren das drittschlechteste Team der Liga! Und das ausgerechnet jetzt, wo es in den kommenden neun Partien doch auch um die Ausgangsposition für die Pick Round geht. „Wenn wir uns weiterhin selber in den Fuß reinschießen, wird es schwierig“, monierte Lukas, den vor allem die vielen Fehler und Geschenke für die Gegner stören.

Diese müssen am Mittwoch (18.30) in Znaim unbedingt abgestellt werden, wenngleich die Tschechen nach fünf Pleiten in Serie Vorletzter sind. Die Horror-Bilanz der Linzer in Südmähren spricht aber für sich: In 16 Versuchen im Grunddurchgang konnten die Wings dort noch nie gewinnen.

Viel Zeit für intensives Training bleibt angesichts des dichten Programms mit insgesamt sieben Matches im Zweitagesrhythmus derzeit jedenfalls nicht. „Wir müssen gut essen, viel trinken und uns ausrasten. Um auswärts gut zu spielen, brauchen wir jetzt vor allem Ruhe“, erklärte Trainer Troy Ward.