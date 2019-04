Die Zeit der großen Bekenntnisse ist da

Gerate in der laufenden Saison noch „die Welt aus den Fugen“, sei es nun Zeit für „Bekenntnisse“. Gestern gab der Intendant des Landestheaters Linz das Thema seiner vierten Spielzeit bekannt. Es gehe dabei aber nicht um Ideologien, sondern kritische Fragestellungen dazu. Inhaltlich würde nach viele Wagnissen ein Mix aus Neuem und dem Bekannten entstehen. „Wir nähern uns dem Publikum immer mehr“, sagt Hermann Schneider.

„Eine engagierte Programmierung mit Publikumslieblingen und Mut zum Neuen“, sieht Landeshauptmann Thomas Stelzer in dem Spielplan für die Saison 2019/2020. Das Landestheater sei mit seinen Spielstätten am Volksgarten und an der Promenade „ein Haus in und für Oberösterreich“. Insgesamt bietet die neue Saison 39 neue Produktionen, darunter zehn Uraufführungen sowie eine europäische Erstaufführung.

Poschner startet mit „Der Prophet“ in die Saison

Gestartet wird in die Opernsaison mit einer der drei Produktionen des Opernstudios, „Die Schändung der Lucretia“ von Benjamin Britten. Premiere ist am 21. September in der BlackBox. In den Großen Saal geht es erstmals am 22. September mit „Der Prophet“ von Giacomo Meyerbeer. „Meyerbeer erlebt als einer der wichtigsten Komponisten des 19. Jahrhunderts eine Renaissance“, so Schneider. Mit ihm würde auch jene Reihe fortgesetzt, die verfemte jüdische Künstler vor den Vorhang holt. Am Pult wird der Chefdirigent des Bruckner Orchesters, Markus Poschner, stehen.

Der Mozart-Zyklus wird mit „Die Entführung aus dem Serail“ weitergeführt. Für ein deutschsprachiges Werk habe er sich aufgrund von Gesprächen mit Theaterbesuchern entschieden, so Schneider.

Giuseppe Verdis „Il Trovatore“ wird im Musiktheater ab 11. Jänner 2020 gezeigt, eine Zusammenarbeit mit dem Akademischen Gymnasium Spittelwiese entsteht in „Die Schule“ mit Peter Androsch. Den Musiktheaterregisseur gibt Schauspielchef Stephan Suschke erstmals mit Wagners „Parsifal“, der unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner ab April 2020 gegeben wird. Intendant Hermann Schneider inszeniert „Unter dem Gletscher“ von Michael Obst.

Bewährte, zurückkehrende, aber auch neue Regisseure werden die Schauspiel-Inszenierungen der kommenden Saison übernehmen. Den Beginn macht am 13. September mit Schillers „Maria Stuart“ Susanne Lietzow. Katka Schroth, die vergangenes Jahr die herausragende Jelinek-Produktion „Das Licht im Kasten“übernommen hatte, kehrt mit „Jedermann (stirb)“ von Ferdinand Schmalz wieder. Weitaus länger ist es her, dass der Oberösterreicher Georg Schmiedleitner am Landestheater inszeniert hat. In seiner Regie wird im Schauspielhaus „Der Verschwender“ von Ferdinand Raimund gegeben. Über einen Wahl-Oberösterreicher traut sich erstmal Suschke selbst, er inszeniert Thomas Bernhards „Ritter, Dene, Voss“. Stephanie Mohr kehrt mit „Immer noch Sturm“ (Peter Handke) nach Linz zurück, die Cyberräuber Berlin verbinden in „Prometheus Unbound“ menschliche und künstliche Intelligenz. Ebenso auf dem Programm stehen u.a. „Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaft“von Elfriede Jelinek und Ferenc Molnárs „Liliom“. Das „Junge Theater“ präsentiert sich ab der nächsten Spielzeit mit einem neuen Ensemble und Stücken von Wolfgang Herrndorfs „Tschick“ bis zur „Schneekönigin“.

Musical-Ensemble ist wieder voll besetzt

Ebenfalls mit Neuzugängen präsentiert sich die Sparte Musical, nachdem, wie berichtet, sechs Ensemblemitglieder sich aus Linz verabschieden werden. Musical-Chef Matthias Davids präsentierte gestern seine Neuzugänge: Die Musical-Fans erfreuen werden künftig Sanne Mieloo, Celine dos Santos, David Arnsperger, Karsten Kenzel und Lukas Sandamm, ins Ensemble zurück kommt Daniela Dett. Geben werden die „Neuen“ gemeinsam mit den Stammdarstellern u.a. die Hit-Schleuder „Sister Act“ nach der Filmkomödie mit Whoopie Goldberg. Ebenfalls auf einem Film beruht die Produktion „Mary und Max“. Ingmar Bergmans „Fanny und Alexander“ kommt ebenso in einer Musical-Version auf die Bühne.

Die überaus erfolgreiche Sparte Tanz, die eine „immer größere Strahlkraft in Linz entwickelt“, so der Intendant, präsentiert sich mit drei neuen Stücken. „Le Sacre du Printemps“ sei „der Traum jedes Choreografen“, sagt Ballett-Direktorin Mei Hong Lin und fügt hinzu: „auch meiner“. Den erfüllt sie sich unter der musikalischen Leitung von Markus Poschner mit ihrer ersten Premiere in der nächsten Saison. Mit „Cinderella“ folge ein „Tanzstück für die ganze Familie“ und Urs Dietrich entwickelt für Linz das Stück „Credo“.

Die Kartenpreise von Schauspielhaus und Kammerspiele werde man mit der Saison 2019/2020 vereinheitlichen, sagte Geschäftsführer Thomas Königstorfer. Die teuerste Karte werde nun statt um die 60 Euro 49 kosten. Die Preise im Musiktheater werden um maximal einen Euro erhöht.