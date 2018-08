An den Rechtsstreit rund um die Michael-Jackson-Show „Beat It!“ — das VOLKSBLATT hat berichtet — hat Jermaine Jackson, Bruder des 2009 verstorbenen „King of Pop“, wahrscheinlich am Mittwochabend nicht gedacht, als er sich die Weltpremiere im Berliner Theater am Potsdamer Platz angesehen hat. „Ich glaube, das war eine der besten Michael-Shows, die ich je gesehen habe“, zeigt Jermaine sich nach der zweistündigen Veranstaltung gerührt.

Viel Szenenapplaus zeigt, dass die Zeitmaschine funktioniert: es sind häufig kleine Details oder bekannte Moves, die eine ungebrochene Begeisterung für Michael Jackson beim Publikum abrufen können. Da braucht es nur den Glitzerhandschuh, der aus dem Dunkel eines Koffers auftaucht — oder einige Schritte des Moonwalk.

Zwei Jacksons, 26 Welthits

Regisseurin Andreana Clemenz und die Choreografen Alex Burgos und Detlef Soost dosieren solche Markenzeichen. Die Jackson-Stilistik bleibt damit allgegenwärtig, wird aber nicht zu dick aufgetragen. Den gefeierten Rest erledigen eine ungemein präsente Band aus fünf Livemusikern, das solide agierende Tanzensemble und gleich zwei Jackson-Darsteller: Koffi Missah als der junge Michael der Jackson Five und Dantanio Goodman in der Rolle des gefeierten „King of Pop“.

Die Spanne der 26 von ihnen präsentierten Songs reicht von frühen Hits der Jackson Five wie „ABC“ bis zu Megaerfolgen wie „Bad“, „Thriller“ oder „Black or White“.

Am 4. November kommt „Beat It!“ ins Linzer Brucknerhaus, ein Zusatztermin ist bereits für den 11. März (Sportarena) angesetzt.

Der Geschäftsführer des Veranstalters Cofo, Oliver Forster, gibt sich in Sachen Rechtsstreit — Jacksons Nachlassverwalter klagt gegen die Produzenten — nach der Uraufführung zuversichtlich: „Wir haben ein Zeichen gesetzt. Wir sind da!”

