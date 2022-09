Diebesgut und Munition im Auto: Fahndung nach Fahrerflüchtigem in OÖ

Die Polizei in OÖ fahndet mit Cobra-Unterstützung nach einem fahrerflüchtigen Lenker. Im Wagen des Mannes, der am Nachmittag in Rohrbach einen Crash mit einem Verletzten verursacht hatte, wurde neben Diebesgut im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags auch ein Pistolenmagazin samt Munition gefunden.

Der Pkw war in Deutschland als gestohlen gemeldet. Auf der Flucht entwendete der Unbekannte ein weiteres Fahrzeug, das er ebenso wie das erste zu Schrott fuhr, und ein Fahrrad.

Nach dem Unfall im Kreisverkehr auf der Kreuzung von Böhmerwaldstraße (B38) und Rohrbacher Straße (B127) machte sich der Mann zuerst zu Fuß aus dem Staub. Rund 700 Meter vom Unfallort entfernt stieg er in einen abgestellten Firmenbus und setzte seine Flucht damit fort – allerdings nur kurz, weil er mit dem Fahrzeug von der Straße abkam.

Er sprang aus dem Wrack, stahl ein Fahrrad und fuhr damit weiter. Danach verlor sich seine Spur. Eine groß angelegte Fahndung wurde eingeleitet. Weil im Wagen des Flüchtigen neben diversem Diebesgut – Zigaretten, Bargeld sowie fünf E-Bikes – auch ein Pistolenmagazin inklusive Patronen gefunden wurde, zog die Polizei das Sondereinsatzkommando Cobra hinzu.

Gesucht wird nach einem 1,90 Meter großen, 40 bis 45 Jahre alten Mann mit Glatze und von kräftiger Statur. Er trug ein orange-gelbes T-Shirt sowie einen Rucksack. Hinweise sind an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133/403388 erbeten.