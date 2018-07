„Wir setzen mit dem Familienbonus Plus einen weiteren Meilenstein für Familien mit Kindern. Das ist die größte steuerliche Entlastung für Familien mit Kindern der letzten Jahrzehnte. Wir entwickeln unser gutes Familienfinanzierungssystem positiv weiter“, erklärte am Mittwoch ÖVP-Klubobmann August Wöginger im Parlament vor dem Beschluss. Eines sei klar: „Diese Entlastung werden die Menschen spüren.“

SPÖ und Pilz dagegen

Gegen die Stimmen von SPÖ und Liste Pilz ist Mittwochmittag vom Nationalrat der Familienbonus beschlossen worden. Ab 1. Jänner 2019 steht demnach ein Absetzbetrag von bis zu 1500 Euro pro Kind und Jahr zur Verfügung, wenn ausreichend Einkommensteuer bezahlt wurde. Die Eltern können den Betrag untereinander aufteilen.

Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) unterstrich, dass man auch auf die Allein- und Geringverdiener Bedacht genommen habe, bekämen diese doch 250 Euro pro Jahr und Kind. Dass die Hauptadressaten der Entlastung die Mittelstandsfamilien sind, wurde von der ÖVP aber gar nicht bestritten. ÖVP-Finanzsprecher Karlheinz Kopf meinte, man wolle jene entlasten, die schon jetzt sehr viel zahlen. Deswegen werde aber niemandem etwas weggenommen. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) argumentierte, dass der Erhalt des Sozialsystems nur durch die Arbeits- und Steuerleistung jene Familien möglich sei, die nun steuerlich entlastet würden.

Seitens der FPÖ freute sich der Abgeordnete Erwin Angerer als Zusatzeffekt, dass ein erster Schritt in Richtung einer Abgabenquote von unter 40 Prozent gesetzt werde. Und Hermann Brückl sah einen Paradigmenwechsel weg vom falschen sozialdemokratischen Zugang, wonach die Zukunft der Gesellschaft nicht von „unseren Kindern“ sondern von Zuwanderung abhänge.

Neos stimmten dafür

Da doch eine große Zahl an Menschen von der Entlastung profitieren wird, gaben auch die Neos ihre Zustimmung. Unkritisch gegenüber der Familienpolitik der Koalition sei man deshalb aber nicht. Denn gleichzeitig werde bei der Kinderbetreuung gespart.

Hier hakte auch die SPÖ ein. Finanzsprecher Kai Jan Krainer rechnete vor, was man mit den Aufwendungen für den Bonus sonst machen könnte — nämlich ein zweites Gratis-Kindergartenjahr für alle mit einem zweiten Pädagogen pro Gruppe plus 10- bis 20-prozentiger Gehaltserhöhung plus Öffnungszeiten, die den realen Gegebenheiten entsprächen.

Liste Pilz-Klubobmann Bruno Rossmann kritisierte, dass der Familienbonus die oberen Einkommensschichten begünstige. Damit werde die Einkommensschere weiter geöffnet. Liste Pilz-Mandatarin Daniela Holzinger meinte, dass der Bonus bei jenen, die von Armut betroffen seien, gar nicht ankomme.

255.000 Kinder in OÖ

Und Wöginger präsentierte auch Zahlen: 950.00 Familien und 1,6 Millionen Kinder werden in Österreich davon profitieren, in OÖ 255.000 Kinder und in Schärding, dem Heimatbezirk von Wöginger, 9694 Kinder. Insgesamt gibt der Bund pro Jahr über neun Milliarden Euro für Familienleistungen aus, erstens durch steuerliche Maßnahmen, zweitens durch Transfermaßnahmen und drittens durch Sachleistungen wie Schulbücher. Zusätzlich gebe es zahlreiche Fördermaßnahmen, die in den Bundesländern greifen, und auch Förderungen der Gemeinden.

Wöginger kündigte zudem eine Informationskampagne über den Familienbonus an. Die ÖVP-Abgeordneten werden auch über den Sommer unterwegs sein und Familien mit Kindern darüber informieren.

Fragen und Antworten zum Familienbonus

Was ist der Familienbonus und in welcher Höhe steht er zu?

Der Familienbonus ist ein Absetzbetrag in der Höhe von 1500 Euro pro Kind und Jahr bis zum 18. Lebensjahr des Kindes. Die Steuerlast reduziert sich dadurch um bis zu 1500 Euro pro Jahr. Für Kinder ab 18 Jahren gibt es einen reduzierten Familienbonus von 500 Euro jährlich, wenn für dieses Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Laut Finanzministerium werden von der Maßnahme 950.000 Familien bzw. 1,6 Millionen Kinder profitieren. Das Volumen der Steuerentlastung beträgt demnach rund 1,5 Mrd. Euro im Jahr.

Ab welchem Einkommen kann der Familienbonus beantragt werden?

Der Familienbonus kann ab einem Bruttoeinkommen von etwa 1700 Euro bei einem Kind voll ausgeschöpft werden. Die Wirkung selbst beginnt laut Finanzministerium ab dem ersten Steuereuro. Das ist derzeit ab einem Einkommen von etwa 1260 Euro der Fall. Eine Deckelung ist nicht vorgesehen. Begrenzt ist der Familienbonus Plus nur durch die Höhe der eigenen Einkommensteuer und die absolute Höhe des Familienbonus von 1500 Euro pro Kind (Beispiele siehe Grafik).

Was passiert mit dem derzeitigen Kinderfreibetrag und Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten?

Der Kinderfreibetrag und die steuerliche Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten bis zum 10. Lebensjahr entfallen mit der Einführung des Familienbonus.

Wie kann man den Familienbonus in Anspruch nehmen?

Dies geht wahlweise über die Lohnverrechnung 2019, also durch den Arbeitgeber, oder die Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung 2019. Bei der Abrechnung über die Lohnverrechnung muss der Familienbonus beim Arbeitgeber beantragt werden. Dieser Antrag ist frühestens ab Dezember 2018 möglich.

Wie erfolgt die Aufteilung unter Ehepartnern bzw. getrennt lebenden Paaren?

Bei Ehepartnern bzw. Partnern kann der Familienbonus von einer Person voll bezogen (1500 bzw. 500 Euro) oder auch aufgeteilt (750/750 bzw. 250/250 Euro) werden. Bei getrennt lebenden Eltern kann entweder der Familienbeihilfenberechtigte den Bonus voll in Anspruch nehmen oder dieser wird so wie bei Partnern zwischen den getrennt lebenden Eltern aufgeteilt. Bezahlt der unterhaltsverpflichtete Partner keinen bzw. zu wenig Unterhalt, steht diesem kein bzw. nur ein reduzierter Bonus zu.

Wer hat keinen Anspruch auf den Familienbonus?

Mindestsicherungsempfänger und Arbeitslose sind nicht steuerpflichtig, sie haben deshalb keinen Anspruch auf den Familienbonus. Vom Familienbonus in der gesetzlich vorgesehenen Höhe profitieren zudem nur Familien mit Kindern im Inland. Für Kinder im EU/EWR-Raum oder der Schweiz wird der Familienbonus indexiert und an das Preisniveau des Wohnsitzstaates angepasst. Für Kinder in Drittstaaten, also außerhalb des EU/EWR-Raumes oder der Schweiz, gibt es keinen Familienbonus. Die gleichen Regeln gelten für den Alleinerzieher-, den Alleinverdiener- und den Unterhaltsabsetzbetrag.

Was geschieht bei geringverdienenden und wenig bzw. nicht steuerzahlenden Eltern?

Bei geringverdienenden Steuerzahlern entfällt die Steuerlast komplett, wenn sie niedriger ist als der Familienbonus. Alle steuerzahlenden Alleinerzieherinnen und Alleinverdiener — insbesondere die geringverdienenden — erhalten eine Mindestentlastung von 250 Euro — der sogenannte Kindermehrbetrag — pro Kind und Jahr.

Unter www.familienbonusplus.at kann man sich den Vorteil selbst ausrechnen.