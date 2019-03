Diese Wings machen keinem Angst

„Wir wollen die Gegner dazu bringen, dass sie uns nicht ziehen wollen“, hatte Black-Wings-Verteidiger Gerd Kragl vor dem vorletzten Match in der Qualifikationsrunde der Erste Bank Eishockey Liga angekündigt. Diese Mission ist vorerst gründlich misslungen, wenngleich die 1:5-Pleite bei Schlusslicht Innsbruck zum vorzeitigen Einzug ins Play-off reichte. Aber auch nur, weil der letzte verbliebene Konkurrent Dornbirn, gegen den die Oberösterreicher selbst am Sonntag noch daheim verloren hatten, mit 1:8 vor eigenem Publikum gegen Znaim unterging.

Furcht flößte der Auftritt der Linzer in Innsbruck jedenfalls niemandem ein. Nach 35 Minuten war die Partie längst entschieden, da führten die Tiroler bereits mit 5:0, Umicevic betrieb noch Ergebniskosmetik (41.) und sorgte immerhin dafür, dass die Wings erstmals nach neun Spielen wieder ein Schlussdrittel für sich entschieden. Ein schwacher Trost. „Das war weit weg von dem, wie wir in den Play-offs spielen müssen“, gab Youngster Paul Koudelka zu.

Vor dem letzten Spiel am Sonntag (17.30) gegen den VSV vor der K.o.-Phase stellt sich zwangsläufig die Frage: Wer soll vor diesen Linzern zittern? Die Top 4, die sich ihren Gegner fürs Viertelfinale aussuchen dürfen, heißen derzeit Vienna, Graz, KAC und Salzburg. Gegen alle wären die Black Wings in der aktuellen Verfassung krasser Außenseiter, selbst gegen Südtirol und Fehervar wäre das nicht viel anders. Um in dieser Rolle überraschen zu können, muss eine imposante Steigerung her. Derzeit schwer vorstellbar. cg