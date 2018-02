Diesel-Urteil ohne Folgen für Österreich

WIEN – Das deutsche Gerichtsurteil, wonach Diesel-Fahrverbote in Ballungsräumen mit hoher Luftbelastung zulässig sind, hat aus Sicht der Regierung keine Folgen für Österreich: Die Situation sei nicht vergleichbar, sagte Umweltminister Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Mittwoch. Topografisch sei man nur in Graz und im Inntal betroffen, und da gebe es den sogenannten Lufthunderter, verwies die Ministerin auf bestehende rechtliche Möglichkeiten. Man arbeite daran, stärkere Anreize zu schaffen, um den Verkehr zu reduzieren, die Öffi-Nutzung attraktiver zu machen und den Ausbau der E-Mobilität zu forcieren. Und ein Ende der steuerlichen Begünstigung für Diesel ist laut Köstinger nicht in Sicht.

Entwarnung kam auch von Verkehrsminister Norbert Hofer. In Österreich werde über vergleichbare Maßnahmen wie in Deutschland nicht beraten.

Laut VCÖ wurde im Vorjahr der EU-Grenzwert für Stickoxid an elf Messstellen überschritten, darunter auch in Linz und Enns (siehe Grafik). Der oö. Umweltlanderat Rudi Anschober setzt zur Verbesserung der Luftqualität im Großraum Linz auf drei Maßnahmen: Nachverhandlungen mit der Autoindustrie bezüglich Hardware-Maßnahmen, den Öffi-Ausbau und ein Fördermodell für die Umstellung der Taxiflotte auf Elektromobilität.

In Deutschland fordern die Sozialdemokraten höhere Umtauschprämien für alte Dieselautos. Mit bis zu 10.000 Euro Prämie wollen der VW-Konzern, Daimler, BMW und Ford Autobesitzer dazu bringen, ältere Diesel verschrotten zu lassen und sich sauberere Neuwagen zuzulegen. Die Aktion läuft bis Ende März.

Ruf nach Ökoprämie

In Österreich fordert der ÖAMTC eine Neuauflage der Ökoprämie. Konkret sollte die Verschrottung eines Fahrzeuges der Abgasklassen 0 bis 3 bei Kauf eines neuen Pkw ab Abgasklasse 6d-TEMP oder eines E-Fahrzeuges mit 2000 Euro gefördert wird.

„Diesel-Fahrverbote sind der falsche Weg, um Klimaziele zu erreichen“, betonte Günter Rübig, Obmann der Sparte Industrie in der WK OÖ.

Laut der Bürgermeisterin von Rom, Virginia Raggi, wird es ab 20224 verboten sein, im Zentrum von Italiens Hauptstadt mit einem Selbstzünder zu fahren.