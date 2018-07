Dieser Bruckner kommt aus einer anderen Welt

Von Georgina Szeless

Die Sinfonie Nr. 9 d-Moll WAB 109 dirigierte Markus Poschner in der prallvollen Stiftsbasilika St. Florian. Und er wurde auch nach dem 7. Stiftskonzert mit Jubel überschüttet. Als er im Vorjahr nach Linz kam, kündete er seine Vorstellungen von seiner persönlichen Auffassung der Werke Bruckners an — und erfüllte sie bisher auch mit anderen Sinfonien des Meisters. Erstmals war es die Neunte, das letzte sinfonische Werk, das unvollendet geblieben, zum „Abschied vom Leben“ für Bruckner wurde und daher ein noch intensiveres Erfassen verlangte.

Berühmte Bruckner-Spezialisten meinten früher oft, Bruckners „Neunte“ müsste den Hörer zum Weinen bringen. Poschner ist es mit seiner Demut vor dem Werk innerlich gelungen. Keine Schönheit der Partitur blieb unbeachtet. Auch nicht die Detailarbeit in den Stimmen oder die dynamischen Kontraste. Sein kluges und einfühlsames Konzept pendelte zwischen mentaler Gewalt und emotionaler Hingabe, zwischen sakraler Andacht und irdischer Regung.

Stets sehr behutsam und ruhig kam der Themenaufbau des Kopfsatzes, aus dem Nichts stieg das „Misterioso“ der Hörner auf, und schon hier achtet Poschner auf Pausenphasen, um dem klanglichen Störfaktor des Nachhalls in der Kirche Zeit zum Verschwinden zu geben. Das Scherzo hüpft bei ihm im geisterhaften Pizzicato vorüber und lässt das kurze Trio noch rascher tanzen. Davon hebt sich dann der feierliche Adagio-Satz ab, choralähnlich deuten die Bläser Verklärungsstimmung an, Melodik und Thematik erinnern an Wagner und Mendelssohn, aber auch die Verwendung von eigenen Messezitaten verrät Bruckners Gedanken an sein schöpferisches Ende. Er widmet seine „Neunte“ dem lieben Gott und wünschte sich sein „Te Deum“ zum Finale der Sinfonie. Poschner wählte dafür „Lontano“ von György Ligeti (1923-2006), eine nach einem fernen Formprinzip gebaute, ruhig fließende Klangflächenmusik, die heute bisweilen in Überwindung ihrer stilistischen Zeitlosigkeit eine Renaissance erlebt.

Alle Kräfte wurden für Bruckner gebündelt

Das Bruckner Orchester zeigt zum Saisonende während des ganzen Konzertes nicht die geringste Ermüdung und bündelt ohne jedwede Anzeichen von Routine alle Kräfte für seine ehrenvolle Bruckner-Aufgabe. Sehr zur Freude Poschners, der sich bei den Musikern mit Worten bedankte und auch noch einige Stimmführer am Schluss zusätzlich vor den Vorhang holte.