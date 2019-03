Dieser Chorgesang kam direkt vom Himmel

Von Georgina Szeless

Der Chorgesang hat auch in Russland eine reiche Tradition, aber seine Klangkultur zu erreichen, dürfte nicht so leicht fallen. Der aus der 1991 gegründeten Chorkunstakademie Moskau entstandene Moskauer Kathedralchor gastierte am Samstag im Linzer Brucknerhaus mit ausschließlich geistlicher Musik. Und noch dazu aus der Heimat, wodurch der Erfolg schon vorprogrammiert gewesen ist.

Jenseits ihres üblichen Oeuvres

Tschaikowski und Rachmaninow waren diesmal in ungewöhnlichen Rollen zu hören, beide jenseits ihres üblichen Oeuvres, denn der Sinfoniker Tschaikowski ist keine Rarität im Konzertsaal und vom virtuosen Pianisten Rachmaninow begegnet man gerne seinen Klavierwerken. Diesmal gab es russische Liturgie von beiden, musikalisch vielleicht weniger prägend für ihren Stil, aber durch die Qualität der Ausführungen diesmal zum Genuss geworden.

Tschaikowski schrieb seine Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomos op. 41 1878, in einer Zeit, da es in der Sakralmusik von Russland noch vieles zu reformieren galt und mehr seine 4. Sinfonie, die er der Mäzenin Nadeshda von Meck widmete, Aufsehen erregte. Lediglich die gebotenen Auszüge aus dem 14-teiligen Werk genügten für den Eindruck, dass es Tschaikowski um das Prinzip der kompositorischen Freiheit ging und er einfach einen vierstimmigen Satz mit byzantinischen Melodien zu einer neuen Einheit von modalen Skalen und dem Dur-Moll-System komponierte. Freilich seine Musik schmeichelt den Sinnen und fordert den Geist zur Einkehr. Reichlich kompakter gab sich Sergej Rachmaninows späteres Opus „Ganznächtliche Vigil“ op. 37, nicht unbeeinflusst von Tschaikowskis Sprache, aber bei allem russischen Kolorit deutlich westlich orientiert, auch mit etwas theatralischen Akzenten.

Genau solcher Vortragseffekte bediente sich der Moskauer Kathedralchor unter der strengen Pultführung des versierten Chorexperten Nikolai Azarov überhaupt nicht. Seine Vorzüge liegen schon in den elitären Stimmen der 40 Mitglieder, in den profunden Klängen der orgelnden Bässe, den hellen Tenören, den sicheren Alt-Höhenflügen und glänzenden Sopranen. Solokostproben konnten dies beweisen.

Ein Ausnahmekonzert — nicht zum Vergessen

Gemeinsam sind sie ein russisches Klangwunder an Intensität und unbegrenztem Ausdrucksvermögen sowie absoluter Homogenität und große Künstler bei der Flexibilität dynamischer Vortragszeichen. Die schwebend-gehauchten Piani scheinen wirklich aus dem Himmel zu kommen. Die Ovationen bettelten um eine Zugabe und wurden erhört. Ein Ausnahmekonzert — nicht zum Vergessen!