LIVA-Direktor Kerschbaum übt bezüglich Theatervertrag heftige Kritik an Hermann Schneider

Mit DIETMAR KERSCHBAUM sprach Philipp Wagenhofer

Der Chef des Brucknerhauses, Dietmar Kerschbaum, will — auch wenn er zahlen muss — weiterhin pro Saison zehn Konzerte mit dem Bruckner Orchester.

VOLKSBLATT: Ihre Meinung zur Auflösung des Theatervertrages?

KERSCHBAUM: Ich glaube, dass diese Vereinbarung seit 1977 ein Mikadospiel gewesen ist. Von Zahlungen der Stadt ans Land, vom Land wieder zurück an die Stadt — im Gesunheits-, Bildungs-, Verkehrswesen … Der Titel Theatervertrag war ohnehin ein fälschlicher. Die Stadt hat niemals direkt an das Theater bezahlt. Das ist in den Gesamtkulturkuchen des Landes geflossen.

Umgekehrt war das nicht der Fall?

Nein, vom Land kriegen ja wir das Geld, die LIVA.

Soll jeder seine kulturellen Dinge selber bezahlen?

Das Land hat 2013 dieses Musiktheater eröffnet, die Stadt 1974 das Brucknerhaus. Wir haben ein internationales Flair nach Linz und ins Land gebracht, das normal nur Millionenstädte haben.

Das Land hat ein Drittel zur Errichtung des Brucknerhauses beigesteuert.

Ja, aber nichts zur Programmatik. Das ist schon eine unglaubliche kulturelle Unterstützung der Stadt, das Brucknerhaus mit diesen unglaublich tollen Programmen zu füllen … Zum „Land der Möglichkeiten“ darf ich die „Stadt der Vielfalt“ hinzufügen. Dieser Vertrag war eine Scheinehe. Ab 2013 ist jeder seinen eigenen Weg …

Warum sollte sich das jetzt ändern?

Die Zeit ist gekommen, um nachzudenken. Wie wollen wir 2020 zusammen einen Weg des Überlebens gehen? Das Brucknerhaus hatte in der Vergangenheit sicher Probleme, aber wir sind auf einem Weg der Genesung. Jetzt hat das Musiktheater eine Lungenentzündung. Bei der „Tristan“-Vorstellung nach Weihnachten sind mehr Musiker im Orchester und auf der Bühne als Leute im Zuseherraum. Wir müssen es gemeinsam schaffen, wenn Stadt und Land grünes Licht zu Verhandlungen geben.

Wer muss sich zusammensetzen?

Wichtig ist mir das Bruckner Orchester. Hier wurde seitens des Musiktheaters die Öffentlichkeit falsch informiert, die Panikmache bezüglich Verlust von Arbeitsplätzen etwa ist falsch. Die Stellennachbesetzungen im Orchester wurden schon vor einem Jahr gestoppt. Die Abos sind zurückgegangen, manche Vorstellungen sind leer …

Dennoch muss das Musiktheater jetzt einige Millionen weniger verkraften.

Landeshauptmann Thomas Stelzer ist eine den Dialog suchende Persönlichkeit. Und auch mit Bürgermeister Klaus Luger kann man reden. Aber auch das Land hat sich vor zwei Jahren den Kulturkuchen angeschaut und reduziert — beim Musiktheater in Summe 5,9 Mio. Euro in den zwei Jahren.

Beim Land hat das Sparprogramm nicht nur die Kultur, sondern alle Budgetbereiche betroffen.

Klar, das war kein leichter, aber ein notwendiger Weg. Wir sind ja von diesen Kürzungen auch betroffen gewesen. Sind wir auf die Barrikaden gestiegen? Aber das Volksgartengebrüll, das jetzt da von Intendant Hermann Schneider gekommen ist, hat es geschafft, den Porzellanladen seitens der Stadtregierung zu zertrümmern.

Der ist von beiden Seiten zertrümmert.

Schneider hat parteipolitisch gehandelt. Vor zwei Jahren hat er bei den Kürzungen des Landes keine Petitionen gemacht, jetzt schon. Dass man Schauspieler anstiftet, nach jeder Vorstellung den Bürgermeister zu bekritteln, geht einfach zu weit. Wie will man mit so einem Mann wieder vertrauensvoll zusammenarbeiten?

Das heißt, mit Hermann Schneider wird es keine Gespräche mehr geben?

Das entscheidet die Politik. Für mich ist Thomas Königstorfer der große Reformer, den ich nicht kenne, aber bei dem ich schätze, wie er den Burgtheater-Skandal angegangen ist. Ich freue mich darauf, wenn wir uns zusammensetzen. Ich war oft im Musiktheater, etwa um ein Mischabo oder Terminabsprachen vorzuschlagen … Schneider ist nicht bereit, zu kooperieren. Auch mit Uwe Schmitz-Gielsdorf war keine Zusammenarbeit da.

Jetzt taucht immer wieder der Begriff Holding auf. Sollte man alles unter einem Dach vereinen?

Das ist ein Konstrukt, das man sich irgendwann einmal überlegen kann, aber wie soll das funktionieren? Wir müssen den Weg zum Analogen, zum Realen wiederfinden — für die Jugend … Wir haben Yung Hurn und Folkshilfe da — 3000 junge Leute.

Dennoch ist das Bruckner Orchester Aushängeschild. Und das wird durch die Kündigung des Theatervertrags, der zehn Gratis-Konzerte bei Ihnen vorsieht, künftig zu bezahlen sein.

Endlich, Gott sei Dank, hat das Bruckner Orchester dann einen Wert, den wir mit Königstorfer erarbeiten müssen. Die Situation wird für das Orchester sogar besser. Und dann gibt es Projekte, die das Bruckner Orchester braucht für seine Entwicklung. Wir werden etwa 2019 zu Mahlers Achter ein gigantisches Beiwerk stellen. Da zahlen wir eine immense Summe. Die zehn Veranstaltungen mit dem BOL bleiben.

Sie reden immer von Königstorfer. Das Verhältnis von Markus Poschner und Ihnen war von Anfang an nicht friktionsfrei, hat sich das gebessert?

Ich mach’ mit dem Markus das ganze Brucknerfest 2019 klar, mir geht es jetzt eher um das Kaufmännische. Aber der Stellenwert des Orchesters mit Markus Poschner ist unbestritten.

Haben Sie nach der Aufkündigung des Theatervertrags budgetmäßig weniger zur Verfügung?

Ich krieg’ den durch den Ausfall des Landes OÖ entstandenen Betrag von der Stadt.

Zuerst hat man von LH Stelzer gefordert, den von der Stadt verursachten Abgang zu übernehmen. Jetzt hat er das angekündigt — schon kommt Kritik, er spiele sich als Retter auf.

Das ist eine politische Geschichte, da mische ich mich nicht ein. Stelzer ist Kulturreferent des Landes, er hat Handschlagqualität.

Immer wieder wird bei Konzerten die mangelnde Auslastung kritisiert.

Ich liebe die Musik, mir tut es weh, wenn ein Konzert nicht gut besucht ist. Aber daran sieht man, wie viel Vertrauen verloren wurde … Dem Musiktheater geht es nicht anders. Der Schuss mit dem Schneider ist nach hinten losgegangen, das Musiktheater ist durch die Wortwahl, die passiert ist, nun so negativ behaftet. Das ist ein unglaublicher Imageschaden.

Wobei der Bürgermeister von sich aus die Kündigung des Vertrags unterschrieben und den Gemeinderat aufgefordert hat, dafür zu stimmen.

Glauben Sie mir, die Stadt musste nach den Budgetkürzungen des Landes reagieren. Das wurde von der Stadt nicht ohne Grund gemacht. Aber all die gehässigen Worte … Ich weiß nicht, wie das Schneider gutmachen kann.