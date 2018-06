Dieses LASK-Los weckt freudige Erinnerungen

Von Christoph Gaigg

Der LASK und seine Norweger — das war schon seit jeher eine Erfolgsgeschichte. Man erinnere sich an Torjäger Geir Frigard, Trainer Per Brogeland oder Vidar Riseth. Bei der Rückkehr in den Europacup zieht es die Linzer ausgerechnet in den hohen Norden, zu Lilleström SK. Gegen den Pokalsieger aus Norwegen kämpfen die Athletiker um den Einzug in die dritte Quali-Runde der Europa League, das Hinspiel steigt am 26. Juli (wohl um 20 Uhr) in Pasching. „Nach 19 Jahren so einen attraktiven Gegner zu bekommen, ist super. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, so Teammanager Georg Hochedlinger.

Fußball-Romantiker dürfen sich jedenfalls freuen: Mehrere norwegische Ex-LASKler weisen eine Vergangenheit beim fünffachen Meister auf. Frigard ging zweimal auf Torejagd (1990-92, 1994-97) und arbeitete nach der Karriere in seiner Funktion beim Verband eng mit dem Klub zusammen. Brogeland hatte den LSK gecoacht, unmittelbar bevor er 1997 zum LASK wechselte. Riseth schnürte seine Schuhe von 2007 bis 2009 für Lilleström, Torgeir Bjarmann war 16 Jahre als Spieler, danach als Sportdirektor für den LSK aktiv. Dazu kommen Thomas Piermayr und Markus Kiesenebner, die ebenfalls in der 14.000-Einwohner-Stadt unter Vertrag waren. Und Tomas Malec, der zwar nie für den LASK spielte, aber verpflichtet worden war, wurde einst an Lilleström weiter verliehen.