Dieses Schiff schwimmt auf Musik

Was tun mit einer Story, die jeder bis ins Detail kennt? Am 14. April 1912 um 23.40 Uhr zerschneidet ein Eisberg den Rumpf der RMS Titanic und bringt in Folge das größte Schiff der Welt zum Sinken. Von den 2201 Menschen an Bord können nur 711 gerettet werden, alle anderen rauschen mit dem berstenden Stahlkoloss in die eiskalte Tiefe.

Leo DiCaprio und Kate Winslet geistern in Ewigkeit über diesem Untergang. Berühmter ist nur das Schiff selbst und die Katastrophe. Am Sonntag feierte das Musiktheater Linz mit ebendiesen Hauptdarstellern und einer der größten Herausforderungen an Technik, Werkstätten, Backstage-Crew und Bühnenensemble eine umjubelte Musical-Premiere.

Das Musical entstand 1997 noch vor dem Film. Ja, es gibt auch hier das Liebespaar, sogar ein extra für die deutsche Version eingefügtes Liebesduett. Doch das ist nur eine von vielen Beziehungen unter Alten und Jungen, Reichen und Armen im Hochsee-Soziotop aus Milliardären, Dienern und Flüchtlingen. Regisseur Simon Eichenberger stellt die Story in einen Rahmen von der Idee zur Konstruktion bis zur Frage nach Verantwortung für die Folgen einer grenzenlosen Selbstüberschätzung.

Im gesellschaftlich zeitgeistigen Überblick baden am Oberdeck die reichsten Menschen in unvorstellbarem Luxus, die Mittelklasse mokiert sich neidvoll über diese Upperclass. Als Bindeglied fungiert Daniela Dett als eine, die weiß, wie sich Unterklasse anfühlt, vom sozialen Aufstieg träumt, das Who is Who der High Society tratschend erklärt. In der dritten Klasse flüchten Menschen vor Not und Arbeitslosigkeit. Der dräuende Vergleich zu einer grausamen Gegenwart verweht in der Fülle verklärter Einzelschicksale, die auf realen Berichten von Überlebenden gründen.

Größtmögliches Orchester & 40 Darsteller

Weniger auf dem Meer als auf der Musik schwimmt dieses Schiff. Dirigent Tom Bitterlich leitet das größtmögliche Orchester, einen riesigen Chor und 40 Darsteller auf der Bühne. Mit einer opernhaften Ouvertüre legt er ab. Das Bruckner Orchester kündet von Aufbruch, Vorfreude und Innovationsgeist, trägt mit symphonischem Bombast durch Triumph und Tragik, mit sanften Tönen, oft wie gehaucht, durch Hoffnung und Verzweiflung.

Eine Konstruktionszeichnung füllt anfangs die Bühne. Der Chefingenieur überschlägt sich vor Begeisterung. „Uns bleiben höchstens zwei Stunden“, erklärt David Arnsperger als Konstrukteur später. Im finalen Schuld- und Rechtfertigungsdiskurs stehen sich mit Dean Welterlen als Kapitän E.J. Smith und Karsten Kenzel als Eigentümer markante Persönlichkeiten gegenüber

Es lohnt sich, Details zu beobachten. Bühnenbildner Charles Quiggin öffnet mehrere Decks gleichzeitig oder zoomt nur in die winzige Funkerkabine. Zu den Morsezeichen des Orchesters zieht Gänsehaut auf – es ist soweit! Pause.

Danach spielt die Bühne noch ‘mal alle Stückln. „Näher mein Gott zu Dir“ stimmt ein Geiger dann am Meeresgrund an. Im Dacapo „Gute Fahrt bis zur Wiederkehr“ schließt sich die musikalische Klammer. Ein großes Finale zu dem ein gewaltiger Applaussturm braust.