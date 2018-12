Digitales Amt kommt zum Bürger

Künftig können Behördenwege auch online via App erledigt werden

Das digitale Amt kommt verstärkt 2019 zu den Bürgern. Ab März wird für die Plattform „Österreich.gv.at“ eine App verfügbar sein, mit der dann Behördenwege online erledigt werden können, kündigte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) an. An- und Ummeldungen können dann ebenso elektronisch erledigt werden wie Wege nach der Geburt eines Kindes, das Reisepassservice, die Einsicht ins Pensionskonto, ein Steuerauszug plus Antrag auf das Pendlerpauschale und die Beantragung von Wahlkarten.

Im Juli folgen dann der Strafregisterauszug und Verlustmeldungen von Dokumenten. Ab Dezember gibt es dann noch den digitalen Führerschein, Zulassungsschein, Personalausweis und die E-Card. Ob man Post von den Behörden dann online oder auf Papier bekommen möchte, kann man selbst entscheiden, so Schramböck.

Die Digitalisierung — von der Regierung als einer von drei Schwerpunkten fürs nächste Jahr ausgewählt — ist für Schramböck „nicht nur ein Beiboot, sondern ein Dampfer, der den Weg bereitet und alles zieht“. Wichtig sei ihr daher der Aufbau von digitaler Kompetenz gemeinsam mit den Firmen, damit die Mitarbeiter vor der Arbeit, im Betrieb und auch danach das nötige Wissen haben. Im Jänner will die Ministerin eine Plattform vorstellen, in der zahlreiche große Firmen vertreten sein werden. Zudem schlägt sie Ausbildungsverbünde für Lehrbetriebe vor.